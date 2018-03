Voces de todo Yucatán destacan beneficios del trabajo de Pablo Gamboa

En municipios y comisarías los resultados, de la labor de Pablo Gamboa, han cambiado realidades

Te puede interesar

Vecinos de diversas partes de Mérida y Yucatán son testigos, además de que han recibido los beneficios directos de las gestiones y trabajo legislativo de Pablo Gamboa Miner; labor que surge de escuchar en cada caminata la voz que expresa el sentir de la comunidad. Colonos de Yaxcabá, como Magdalena Soberanis, destacan que tras la rehabilitación del parque principal de municipio, con recursos gestionados por el Legislador yucateco, hoy las tardes y noches se han transformado. “Antes, no veníamos al parque, ahora las mamás, los papás vienen con sus hijos, por eso es que agradecemos a Pablo por solicitar estos recursos para Yaxcabá, para los demás municipios, para los niños”, destacó al hablar de los nuevos juegos infantiles, la cancha reconstruida y pintada. En Tekax, los ciudadanos hablan de la pronta atención que Gamboa Miner dio al recibir la solicitud de una ambulancia que respondiera a emergencias médicas en la cabecera y las comisarías. “Lo necesitábamos, porque cuando alguno de nuestros parientes se enferma gravemente o algún vecino tiene un accidente, muchas veces no hay forma de que sean llevados al hospital o no nos alcanza el dinero para pagar una ambulancia particular”, manifestó Adela Cab. Asimismo, Angélica Chan expresó que en Tekax se necesita mucho apoyo “y ahora sabemos que contamos con Pablo, tenemos ya la ambulancia que él gestionó y eso es de beneficio para todos los tekaxeños y también los de municipios cercanos”. En ese sentido, el cardiólogo Manuel Barrera resaltó lo vital que resulta para una comunidad contar con una ambulancia; al tiempo que señaló que la atención y diagnóstico oportuno de enfermedades, que se realiza gratuitamente en la unidad móvil de Pablo Gamboa, marcan la diferencia para la recuperación. “Es un gran beneficio el servicio que se brinda con la Tiendita y Consultorio Móvil, pues el paciente y sus familias tienen a la mano la respuesta ante enfermedades”, explicó. Por otra parte, don Celso en Dzibilchaltún indicó que con las reparaciones a su vivienda, que tras gestiones del Legislador fueron posibles, se siente más a gusto en su casa pues ahora es también un espacio seguro para su esposa que atraviesa por una enfermedad. De igual manera, Jóvenes como Jacqqueline, Adrián y Flavio, coinciden en que el apoyo que les brinda el Diputado para cursar el Exani es un reconocimiento al esfuerzo que día a día ponen para obtener las mejores calificaciones y continuar en su desarrollo académico. Por su parte, el profesor Gerardo Domínguez externó que las más de dos mil becas completas otorgadas por Pablo Gamboa a igual número de alumnos, representan una ventaja para ellos y sus familias porque les abre las puertas al fortalecimiento de sus habilidades matemáticas y de expresión verbal, además de que los acerca al ingreso a la escuela pública de su elección. Y en Mérida, junto a Luis Tec Medina, miles son los vecinos beneficiados con respuestas o soluciones a la solicitud que presentaron en alguna de las cuatro casas de enlace del Legislador federal. “Nuestra historia, la de cada uno de nosotros los yucatecos, no está escrita, porque estoy convencido de que esa historia la definen las acciones y así seguiremos con acciones positivas para todos”, expresó por último Pablo Gamboa Miner.