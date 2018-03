Viviendas en Mérida se venden exitosamente

Viviendas en Mérida

El cincuenta por ciento de la oferta de las 3000 casas expuestas en la feria de la vivienda fue colocada exitosamente, lo que comprueba la preferencia de Mérida como una de las ciudades favoritas para vivir. Seguido a la plusvalía, se le suma la calidad de vida que hay por la seguridad social que prevalece en el estado, informó el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda, Armando Valencia Castillo.

Viviendas en Mérida

¿Hubo algún impacto en el aumento al precio de las casas?

Los incrementos en los precios de las casas que fue en promedio del 6 por ciento, no impactarán en la venta de estos bienes en la entidad, en donde esperamos otorgar más de 12 mil créditos de viviendas durante este año.

¿Cómo ven el panorama con el tema de la inflación?

En el primer trimestre del año, el panorama del sector es mejor que el año pasado, ya que la inflación no representa un riesgo por el alza en los salarios y los subsidios para la vivienda aumentaron en 200 millones de pesos, por lo que para este año no se vislumbran tantos riesgos como el año pasado cuando se dio el incremento en el precio del cemento, esto debido principalmente al aumento del 10 por ciento en el salario mínimo de los trabajadores.

¿La colocación de créditos es en el segmento de residencia económica?

Si, ante esa situación el incremento del costo de la vivienda no impacta al sector, y se espera una colocación de 12 mil créditos este año, sobre todo en el sector de las casas de interés social y medio para la entidad. Vemos un buen panorama, no tan apretado como el año pasado. Incluso aquellas personas que ya apartaron su vivienda con el precio del año pasado, tienen un mejor panorama, ya que el acuerdo hecho con el desarrollador debe ser respetado.

¿Cómo les fue en la primera feria de la vivienda?

Fenomenal, ya que el 50 por ciento de la oferta de casas colocados en la pasada Expovivienda fueron realizadas de manera exitosa: Es decir que de las 3 mil viviendas que fueron ofertadas, mil 500 de ellas serán entregadas a sus propietarios en el transcurso de los próximo meses, por lo que se espera que los incrementos a los costos de las viviendas no afecten las colocaciones de estos, ya que el incremento del precio a causa de la UMA no ocasionará repercusiones en las capacidades de compra de los derechohabientes, porque aunque las viviendas incrementaran su valor en un 6.5 por ciento, el salario mínimo lo hizo en un 10 por ciento.

¿Cuál es el monto de los créditos que se otorgan?

El monto que presta el Infonavit o el Fovissste está en función al salario de los trabajadores, por lo que el 10 por ciento de incremento que tuvo este año podrá absorber perfectamente el 6.6 de la inflación que tuvo la vivienda.

¿Cuántas empresas participaron?

Fueron más de 24 empresas y más de 30 desarrollos habitacionales ubicados primordialmente en Mérida y su zona conurbada. Aunque los interesados en adquirir vivienda también encontraron opciones para el interior del estado como Valladolid y Chelem, entre otros sitios. Vale la pena señalar que los créditos no solo son otorgados por Infonavit o Fovissste, pues hay segmentos que tienen facilidades a través de crédito hipotecario bancario. Lo más importante es que en este tipo de evetnos el interesado puede encontrar una gran diversidad de oferta de vivienda en precio, ubicación y financiamiento.

¿A cuánto equivale el subsidio?

El programa de subsidios federales “Vivienda para Prosperar” está dirigido a derechohabientes del Infonavit y Fovissste; cabe resaltar que en este año será de hasta 35 UMA´S, lo equivale a 85 mil 758 pesos que otorga la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), qyue tiene como principal objetivo reducir el rezago habitacional en el estado.

¿Puedo tener derecho al subsidio en cualquier momento del año, o solo durante las ferias de la vivienda?

Les recuerdo que es un programa federal y está activo todo el año. El promedio de venta de las casas de vivienda económica oscilan entre los $300 mil pesos hasta el millón y medio de pesos.

¿Antes se decía que los créditos Infonavit eran impagables, sigue siendo así?

No, esa es historia del pasado. Anteriormente el precio de la vivienda aumentaba con base al incremento del salario mínimo y eso hacía que la inversión creciera, por lo tanto era muy difícil de pagar esa deuda. Sin embargo, hubo modificaciones a la ley y en la actualidad los créditos tienen una tasa de interés fija en el caso del infonavit y por lo tanto ya no existe ese problema de adquirir deudas impagables.

¿Por qué tiene Mérida tanta plusvalía?

Son varios factores, pero uno de ellos son las empresas que están llegando al estado y generan fuentes de trabajo; esto habla de un mejor nivel económico en un futuro inmediato, por lo que resulta atractivo también para muchas personas que están llegando a radicar en la ciudad. Algunas vienen atraídas por el nivel de paz social que tenemos y en el cual todos debemos de contribuir, ya que no es una tarea única de las autoridades. Esto lo pude confirmar cuando detienes el auto en un semáforo y volteas a ver las placas de los demás carros, puedes observar que hay placas procedentes de diversos estados por lo tanto mantener la paz social es una labor conjunta.

¿Qué hacen los desarrolladores de vivienda por evitar la tala de árboles indiscriminada?

Construir un desarrollo habitacional requiere de muchos estudios, no basta con decir me gusta este terreno comprarlo y comenzar a edificar casas. Antes de planear debes de presentar estudios de impacto ambiental a la Semarnat, al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que verifiquen el área en donde piensas desarrollar las residencias a fin de que no existan vestigios de zonas arqueológicas que pudieran afectar esto que es un tesoro natural en nuestras tierras. Asimismo, se hacen estudios para ver cuál será el impacto en la flora y fauna y esto no lo realiza el desarrollador de vivienda, son estudios a cargo de especialistas en medio ambiente y recursos naturales. El siguiente paso es a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) en donde hay que presentar los estudios de impacto ambiental, ellos se encargarán de ir marcando las pautas de todos los requisitos. Por otra parte de la Canadevi tiene un programa denominado Canadevi Verde, que consiste en la siembra de árboles. En este momento lo están lo están llevando a cabo 10 desarrollos habitacionales.

¿Cuáles son los factores que determinan la compra de una vivienda?

La experiencia nos indica que quienes buscan adquirir su casa toman en consideración tres factores: que su fuente de trabajo no quede lejos, en segundo lugar vivir cerca de sus familiares, ya que buscan el apoyo para el cuidado de los hijos o de la misma propiedad y el tercer factor es la ubicación, su gusto por el desarrollo o fraccionamiento y en cuarto lugar se ubica el precio de la vivienda.