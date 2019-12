Víspera de Navidad con “Los 4 Armónicos” en el Museo de la Canción Yucateca

“Los 4 armónicos” surgen con el firme propósito de rescatar aquellos arreglos a 4 voces que nos transportan a la década de los cincuenta. El cuarteto está integrado por Freddy May Polanco, requinto, tercera voz y director musical del grupo, su hermano Miguel Angel May, primera voz y maracas, Fernando May hijo de Freddy, segunda voz y guitarra, y Ricardo Cetina, cuarta voz y guitarra, quienes desde el principio apostaron a ofrecer gratos momentos a través de la música y arreglos a 4 voces.

“Los Cuatro Armónicos” son una propuesta profesional que vale la pena conocer y disfrutar, con un trabajo que genera espontáneos aplausos de públicos que enseguida los abrazan.

La raíz de este proyecto surge del trabajo de Freddy May Polanco, quien por varios años formó parte de diversos tríos de la capital yucateca, siempre con la inquietud de formar una agrupación que aportara algo adicional a la tradicional trova. Lo que más le gustaba eran las armónicas voces de un cuarteto, lo que lo llevó a evolucionar hacia nuevos horizontes artísticos dando vida a un cuarteto donde el departamento vocal tendría gran relevancia.

Los estudios de Fernando May en la Escuela Superior de Artes de Yucatán y su previa experiencia en trios son un plus para “Los Cuatro Armónicos”.

Los primeros esfuerzos conjuntaron las voces de Freddy, de su hijo Fernando y la de Ricardo Cetina, pero a su consideración hacía falta algo más. Miguel May, quien estuvo presente en todo el proceso creativo del nuevo grupo de su hermano Freddy, fue invitado a probarse y todo encajó, pues este tenía un apropiado registro de voz, se sabía las canciones y feliz se integró al grupo como primera voz.

"Los 4 Armónicos" están deseosos de compartir con sus seguidores esta gran velada musical.

Como admiradores del trabajo del mítico “Cuarteto Armónico”, originario de Mérida en los años 40 y también del eminente cuarteto mexicano “Los Cuatro Soles”, adoptan el nombre de “Los 4 Armónicos”, donde además se entrelazan los talentos de Fernando May, joven estudiante de guitarra clásica de la Escuela Superior de Artes de Yucatán; de Ricardo Cetina cuya pasión lo llevan a aportar una voz con timbre adecuado para interpretar las notas más rebeldes.

La presentación se realizará este sábado 21 en el Museo de la Canción Yucateca de la ciudad de Mérida.

“Los 4 Armónicos” en la ejecución de las canciones profesan un sincero amor por su propuesta musical y artística donde es evidente la dedicación con la que trabajan sus interpretaciones, con voces que han sido curtidas en constantes ensayos, de las armonías. Todo esto logra una comunión con las audiencias, que son tocadas en sus fibras más íntimas, despertando emociones que solo surgen cuando la música se interpreta con tal nivel de confabulación.

El Museo de la Canción Yucateca esta ubicado en la calle 57, número 464 por calle 48 del barrio de la Mejorada.

Ricardo D. Pat