Virus del Nilo no es nuevo en Yucatán, afirma UGROY

Tras haberse dado a conocer la noticia de la detección del virus del Virus del Oeste del Nilo (VON), en ocho de 184 caballos que fueron analizados en Tizimín, el presidente de la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (Ugroy), Esteban Abraham Macari asegura que la presencia de tal virus ha estado presente desde el 2003 en Yucatán y que existe una vacuna para prevenirlo declaró a "La Verdad".

"Yo cada año escucho de uno a dos casos, son cifras pequeñas, pero te soy completamente sincero ni siquiera podemos confirmar si es esa la enfermedad", dijo.

A pesar de que especialistas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) como el veterinario y zootécnico, Luis Flores Hernández advirtió que este virus podría ser un problema de salud pública, al poder transmitirse a través de los mosquitos hacia los humanos, Abraham Macari no lo ve como un tema alarmante.

"Siempre ha habido, no es algo nuevo, es la enfermedad de la encefalitis que viene del Nilo, hay una vacuna que tenemos disponible para evitar esa enfermedad", aseguró.

Te puede interesar: Festival de la Carne 2022 en Tizimín

Exhorta a ganderos a vacunar a sus caballos

Sin embargo, dijo que es necesario que los ganaderos pongan mayor atención a este tema ya que “si los caballos están protegidos y tienen sus vacunas no es un virus alarmante”, hizo un llamado a los ganaderos a tomar las precauciones necesarias contra el virus del VON y se evite generar alarmas en la población yucateca en tiempos donde existe la pandemia del Covid-19 y la viruela del mono.

"Exhortamos a los ganaderos a vacunar no solo a su ganado, sino también a sus caballos, porque vemos muchas veces los ganaderos cometemos ese error de no vacunar al ganado, pensando en que los caballos no les va a pasar nada, sí son muchísimo más recientes, pero también pueden adquirir una enfermedad que puede ser mortal", puntualizó.

¡Siguénos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram