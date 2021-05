Viral: le venden tortas de cochinita con mayonesa en Mérida

A través de redes sociales se vuelve viral una publicación de una persona donde reclaman a un vendedor de tortas que le ponen mayonesa a las tortas de cochinita.

La publicación fue compartida por un usuario de las redes sociales que se hace llama Eleazar Canul M.

En la publicación se puede ver como el cliente está insatisfecho aconsejando al vendedor de Cochinita que averigue bien como se prepara.

‘Vecino emprendedor, si usted va a ponerse a vender cochinita y no es de Yucatán, tenga por lo menos la molestia de investigar cómo se prepara la torta. NO LLEVA MAYONESA’.

Dicha publicación presuntamente se hizo en un grupo de facebook de vecinos de Ciudad Caucel, la cual a su vez estuvo acompañada de una captura de whatsapp, donde el inconforme reclama que sus tres tortas de cochinita tenían mayonesa.

La otra personas al teléfono preguntó al cliente si había pedido sus tortas sin mayonesa, a lo que el quejoso dijo que no lleva mayonesa las tortas de cochinita.

Finalmente el vendedor dijo que no es error de ellos, ya que el cliente no dijo que no quería sin mayonesa sus tortas.

Recientemente surgió #LadyChispitas en redes sociales.

La publicación se difundió de manera muy rápida en redes sociales ya que alcanzó más de mil veces compartidas al poco tiempo de publicarse, hecho que se viralizó cuando varios medios de comunicación replicaron la captura.

Al igual que esta publicación, en días pasadas una mujer fue bautizada como #LadyChispitas por pedir un reembolso de unos postres, debido a que no estaba conforme con el color de las chispas que mandaron para sus postres.

Finalmente esta mujer se volvió viral en dos ocasiones, ya que recientemente pidió que le den un pastel gratis para el 10 de mayo luego de que se sintió perjudicada por la primera publicación.

