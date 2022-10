Viral: le dicen "pobre" al Chino Fernández en gasolinera de Mérida

A través de redes sociales, el comediante yucateco Chino Fernández compartió la mala experiencia que vivió en una gasolinera de Mérida y se volvió viral.

El comediante yucateco indicó en redes que pasó una ‘horrible experiencia’ en una gasolinera de Mérida ubicada en la calle 35 con 2 y 4 del fraccionamiento Brisas, en Mérida.

En una primera publicación manifestó que el hecho lo había dejado muy alterado y que en cuanto se calmaría realizaría un vídeo para contar a sus fans lo que le ocurrió.

En una segunda publicación hecha la tarde del 22 de octubre contó su amarga experiencia que vivió en la mencionada estación de gas, cuando se dirigía a una comida importante con su familia, sin embargo alrededor de las 15:00 horas acudió a la mencionada estación de combustible y pidió $500 pesos de gasolina.

Al momento de cobrar, el despachador le indicó que no pasaba su tarjeta y se la devuelve, por lo que se disculpó y le dio una tarjeta de crédito, sin embargo de nueva cuenta no pasó, por lo que le dio otra tarjeta y de igual forma no pasó.

A través de redes sociales, el Chino indicó que buscaría la forma de cerrar la gasolinera.

Chino indica que desafortunadamente no traía dinero en efectivo, por lo que intentaba pagar con sus tarjetas.

Al parecer esto no le pareció al despachador, ya que el Chino indica que de forma grosera, el empleado le dijo que le estaba haciendo perder el tiempo.

‘Chavo yo estoy perdiendo el tiempo contigo, no es mi culpa que te tengan bloqueadas todas las tarjetas’.

Por su parte el también influencer le dijo al hombre que era imposible que sus tarjetas estuvieran bloqueadas, por lo que le pidió al empleado que reinicie su máquina, ya que se había percatado que otro cliente pagó con tarjeta.

Se fue y cuando regresó el empleado le dio la terminal y prácticamente le dijo al Chino que se cobre él mismo.

El empleado presuntamente le dijo que se cobre él mismo dejando de lado la atención al cliente.

‘Se fue, yo lo espere, regreso y aún así me dijo, sabes qué aquí está la terminal, pon tú la cantidad, mete tú la tarjeta y tú te cobras’.

El Chino indicó que comenzó a sentirse incómodo con la situación, ya que cada vez que pasaba la tarjeta en la terminal, el despachador le tiraba su tarjeta, así como se quejaba que le están quitando el tiempo, así como espacio para que otros clientes carguen combustible.

El actor dice que mostró su disposición de pagar en todo momento, sin embargo el empleado indicó que si se iba, tendría que llamar a la policía.

Finalmente el Chino estacionó su auto a un costado y cruzó la calle para retirar dinero en una farmacia que se encontraba en frente, sin embargo el empleado aún así pedía que dejé algo de valor.

Cabe mencionar que la molestía del Chino fue que prácticamente lo llamaron ‘pobre’ por empleados del lugar, así como en lugar de buscar una solución al problema, sólo le pidieron fotos.

‘No es que eres famoso y porque eres famoso, no tienes dinero, qué vergüenza, después uno de ahí me dijo es que eres cangrejo por no decir la palabra tal cual como es’.

Chino Fernández se mostró respetuoso con su fans

El influencer dijo que lo llamaron 'cangrejo'.

Aunado a esto, varios de los empleados le pidieron fotografías y él dijo que pese a las prisas, el ambiente tenso y los malos tratos que recibió, accedió a tomarse la foto con sus fans.

Cruzó la calle, sacó dinero, sin embargo cuando salió de la farmacia, decidió mentirle al empleado y le dijo que ya había llamado al banco y que sus tarjetas fueron desbloqueadas.

‘Iba saliendo, dije, ahorita le voy a mentir y le voy a decir a este wey que ya desbloquearon mis tarjetas’.

Entonces le cobraron y ‘por obra del Espíritu Santo y de la Virgen de Guadalupe’ pasó su tarjeta.

Pesé a los presuntos malos tratos que le dieron, él actor dice que aguantó la incomodidad y aún así le dio propina al empleado que lo atendió.

Cabe mencionar que el afectado indicó que ‘en su vida’ volvería a ir a la gasolinera y si acude, sería con personal de Profeco, ya que presume que no es justo el trato que le dieron e incluso amenazó en un comentario de redes sociales que ‘les juro que haré que cierren ese gasolinera’.

El Chino Fernández manifestó esta mala experiencia en un vídeo de 15:20 minutos, el cual se volvió viral ya que recibió más de 14 mil reacciones, 4 mil 800 comentarios, se compartió el video 2 mil veces y cuenta con más de 694 mil reproducciones.

