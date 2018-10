Violencia llega a partidos de fútbol de Mérida

Luego de que en redes sociales se difundiera un video de un conato de bronca en un partido de fútbol los Venados del CUM y la Escuela Modelo de Mérida donde resultaron vencedores los segundos en cancha de su acérrimo rival, se ha dado a conocer más actos de todo tipo de violencia en el fútbol yucateco.

Un usuario de Facebook informó que en un partido de fútbol de la categoría Liga Premier de Mérida de ronda de grupos entre los Jaguares de la Uady y la Piaget, el árbitro detuvo el partido porque un aficionado de la máxima casa de estudios de Yucatán no dejaba de insultar a un jugador contrario debido a su físico robusto.

Indicó que el réferi no reanudó el encuentro hasta que esta persona fue retirada del inmueble, algo que no se hizo en el Clásico Estudiantil, ya que aficionados del CUM, según el denunciante, no dejaban de decir palabras altisonantes a los jugadores modelistas, por lo que descalificó el accionar de las autoridades al no aplicar el mismo criterio.

Señaló que el problema debió ser solucionado retirando a los estudiantes de esta escuela yucateca privada, pero no lo hicieron, por lo que dijo que en Mérida se tiene aún privilegiado a ciertos centros educativos de renombre en Yucatán, algo que no debe de ser, ya que el reglamento se debe aplicar para todos.