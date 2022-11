Vinculado a proceso, maestro que violó a alumno de 4 años en Yucatán

La mañana de este martes fue vinculado a proceso Jorge “N”, maestro voluntario de un jardín de niños ubicado en la comisaría de Xmatkuil, perteneciente a Mérida, que presuntamente violó en múltiples ocasiones a uno de sus alumnos de cuatro años y medio.

Desde el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), la juez de control Suemy del Rosario Lizama Sánchez, encontró en los datos de prueba vertidos por parte de la Fiscalía, los indicios suficientes para vincularlo por violación equiparada contra un menor de edad.

Durante la diligencia celebrada a las 9:00 horas en la Sala de Audiencia Oral 1, la representante de la judicatura recordó que según consta en la carpeta de investigación 372/2022, Jorge “N” habría violado del menor identificado con las iniciales E.E.E.M., en los baños del jardín de niños "La Paz" ubicado en la calle 249 de Xmatkuil.

El delito por el que se acusa al maestro habría ocurrido el pasado lunes 14 de noviembre, poco antes del mediodía. Los datos de prueba indican que el menor de edad ensució sus pantalones y requería de un cambio de ropa.

El maestro habría aprovechado el momento a solas con el menor víctima, para copular con el niño a base de engaños.

Fue la madre del menor de 4 años y medio, Y.N.M.M., quien denunció el hecho luego de que su hijo le contara lo sucedido. La mujer escuchó las palabras de su hijo (que ya había dado señales de abuso con anterioridad) y prefirió llevárselo a casa, donde llamó a la policía.

A su domicilio ubicado al sur de Mérida llegó una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, quienes tomaron nota de lo sucedido y los trasladaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para levantar la denuncia formal.

Aprehendido en la escuela

Al día siguiente, el martes 15 de noviembre, Jorge “N” fue detenido en las instalaciones del jardín de niños perteneciente al Consejo Nacional de Fomento a la Educación (Conafe), en donde daba clases de primero, segundo y tercer grado de kinder, junto a otra maestra identificada como “Lucy”, desde hace dos años.

Momentos antes de que el maestro voluntario fuera detenido, a E.E.E.M. le practicaron estudios psicológicos y periciales que confirmaron que fue víctima de una violación. Además, en su ropa encontraron ADN del presunto agresor.

“Lo único que pido es que se haga justicia, que no quede impune porque el afectado es un menor de edad, que esta persona pague el daño que ocasionó", mencionó Y.N.M.M. a La Verdad Noticias, momentos antes de iniciar la audiencia.

Por su parte, la defensa intentó alegar que el agresor no obligó a ir al niño al baño y que pasaron más de 12 horas antes de que fuera revisado por los médicos legistas, pero los argumentos fueron invalidados por la jueza Lizama Sánchez, quien decidió vincularlo a proceso por violación equiparada.

“Nos sentimos un poco más tranquilos, pero no vamos a estar estables al 100 por ciento hasta que sepamos que este tipo tendrá que pagar por lo que hizo, no puedo decir que se quede ahí de por vida, porque no soy nadie, pero que pague lo justo y lo necesario”, manifestó J.E.E.R., padre del menor agraviado.

Investigación complementaria

Antes de concluir la audiencia de vinculación a proceso, la Fiscalía solicitó a la juez de control un plazo para la investigación complementaria de seis meses. Sin embargo, la defensa alegó que el tiempo era excesivo, así que se fijó como fecha límite para concluir las indagatorias, el próximo 21 de febrero de 2023.

Por lo pronto, Jorge “N” permanecerá por los siguientes tres meses tras las rejas por el delito que presuntamente cometió, ya que desde el inicio de su proceso legal se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva.

Según el Código Penal del Estado de Yucatán, Jorge “N” enfrenta penas privativas de la libertad por un delito considerado como grave, por lo que podría pasar de 10 a 30 años tras las rejas.

Como el marco jurídico considera como agravante de este delito, cuando es cometido en contra de un menor de 15 años, a su sentencia podrían sumarle otros cinco o 15 años más, por lo que podría pasar hasta 45 años en prisión, además de tener que pagar entre 3 mil y 5 mil días de multa.

