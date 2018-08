Viejitos sobreviven con 85 pesos al día en Yucatán

Alrededor de 80 mil pensionados de Yucatán, de los cuales 70 mil están concentrados en la capital, se las ingenian para poder sobrevivir día con día con los 85 pesos que reciben a diario de pensión, mencionó el presidente de la Asociación de Adultos Mayores en Yucatán, José Ruiz Baeza.

“Somos 80 mil pensionados en la entidad y nadie sobrevive con el salario mínimo que es de 85 pesos”, mencionó el líder de la organización, quien mencionó que los que no reciben pensión es porque durante su vida laboral no recibieron seguro social, por lo que es obligación del Gobierno Federal protegerlos con una pensión digna y no engañarlos con el programa 70 y más, entre otros.