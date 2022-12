Videomaping en museo de Mérida cuentan su historia

Las voces del Palacio Cantón, es el nombre que recibe el espectáculo de videomaping en el Museo Palacio Cantón en Mérida.

Esta proyección audiovisual mostrará y contará la evolución del museo, por lo que podrás conocer el proyecto arquitectónico que lo compone y su historia que esconde el edificio a lo largo de más de 100 años, así como podrás escuchar una narrativa de la historia del edificio.

Este espectáculo se estrenó el 12 de diciembre, sin embargo, estuvo disponible los días martes y miércoles.

De igual forma podrás disfrutarlos la próxima semana, ya que se repetirá el lunes 19, martes 20 y miércoles 21 con funciones a partir de las 19:30 horas.

Este espectáculo estará disponible la próxima semana.

Por su parte, Josué Abraham Palma, artista audiovisual responsable de dicho espectáculo, indicó que no solo la vista recrea con las imágenes que se proyectan en el muro del edificio que mira hacia el Paseo de Montejo, sino también el oído y la mente, con la música que se creó para el proyecto y la narración en voz en off que narra la historia del museo.

¿Cuánto tiempo dura el videomaping del museo?

��Perfarmia presenta “Las Voces del Palacio Cantón”, videomapping que plasma los 112 años de existencia del Museo Palacio Cantón.



��12, 13, 14, 19, 20, y 21 de diciembre, 19:30 h

��@palaciocanton, #Mérida, Yucatán

��Entrada libre@cultura_mx pic.twitter.com/hAwOYWpTLZ — Sistema de Apoyos a la Creación (@SistemaCreacion) December 14, 2022

Según indicó Palma, el espectáculo tiene una duración de 18 minutos, por lo que se prevé que será proyectado unas 5 o seis veces hasta las 20:30 horas.

Este videomaping es para conmemorar los 112 años que están próximos a cumplir el museo de Mérida.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando clic aquí

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram