Vídeo: vecina de Umán alerta otro intento de secuestro en Yucatán

De nueva cuenta vecinos de Umán alertaron un presunto intento de secuestro de una jovencita en Yucatán.

Según alertó una vecina a través de un vídeo, una joven de la comisaría de Itzincab presuntamente era perseguida por un camioneta blanca y se presume que la quería levantar.

La responsable del vídeo manifestó que se encontraba dentro de su vivienda con su esposo el día de ayer por la mañana, cuando una joven estudiante llegó a su casa y pidió ayuda.

Según manifestó la mujer, la jovencita pidió ayuda porque una camioneta blanca ‘la venía siguiendo’. El esposo de la mujer salió a ver y corroboró la versión de la afectada.

En un vídeo manifestó que esta jovencita, como muchas otras, se levanta temprano para ir a la escuela e indicó que ‘hay mucha gente mala que ahora las está observando, que está viendo quién se va sola, para robárselas’.

Tras pedir auxilio, el conductor de la camioneta se detuvo donde está la escuela, por lo que la joven pidió a la pareja que la acompañen al paradero.

La joven pidió ayuda a un matrimonio.

‘Esta muchacha llegó asustada, nos pidió que la acompañemos mínimo hasta la estación donde había un poquito más de gente, porque esta camioneta al ver que se detuvo con nosotros, se dio la vuelta y se fue para donde está la escuela, donde ella iba y de ahí vimos y nos quedamos viendo para qué, pues osea, viéramos que la camioneta avanzara o se desviara para que la muchacha pueda seguir avanzando hacia su escuela', (Sic)

Ante esta situación, la mujer decidió alertar a sus vecinos, ya que asegura que esta situación es muy triste y preocupante ya que ninguna zona del municipio parece segura.

‘Itzincab ya no es una zona segura, Piedra de Agua no es una zona segura, Bicentenario, ninguno de esos lugares son una zona segura para ninguna muchacha’.

La mujer exhortó a los padres de familia a acompañar a las jóvenes a la escuela para evitar que ‘no sea la siguiente desaparecida’, de igual forma pide que las jóvenes se armen con unos ‘kits de defensa personal’ y ‘que no duden en usarlo y defenderse’.

Alertan que este podría ser el tercer caso en comisarías de Umán.

‘Mínimo hay unos kits de defensa personal que están vendiendo, que son como labiales o cualquier otra cosa, para las muchachitas y que no duden en usarlo, en defenderse’.

La denunciante manifestó que es importante que las jóvenes se defienden porque no se saben las intenciones de los delincuentes, que ‘no duda en querer llevárselas y luego no sabes que tanto les van hacer, tampoco dudan en querer abusarlas o prostituirlas, hacerles cualquier cosa horrible que no nos podamos imaginar’.

Manifestó que se quedó muy preocupada por la situación, porque asegura que conoce a muchas muchachitas que podrían ser víctimas de los delincuentes, por lo que de nueva cuenta hizo un llamado a los padres de familia a estar al pendiente de sus hijos y no dejarlas solas, incluso recomendó el uso de mototaxis de confianza para que las jóvenes se trasladen a las escuelas.

Tercer intento de secuestro en Umán

Un dato alarmante que reveló esta mujer, fue que este podría ser el tercer caso de intento de secuestro en la comisaría de Itzincab y el fraccionamiento Piedra de Agua.

‘Por que haya por la escuela de acá atrás igual se iban a llevar a una muchacha, acá en Itzincab por el dunosusa se iban a llevar a una muchacha, entonces ya es la tercera muchacha que se esfuma a ser secuestrada y bendito Dios se libró de eso’, (Sic)

Cabe recordar que recientemente una mujer yucateca radicada en Inglaterra denunció ante la Fiscalía un intento de secuestro, tras ser interceptada por un sujeto que le puso un pañuelo húmedo en la cara y la golpeó.

