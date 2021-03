Vídeo: funcionario de Yucatán amenaza a su esposa con golpearla frente a su hijo

A través de un vídeo se puede observar el momento en el que un supuesto político de Yucatán agredió verbalmente a su esposa y amenazó con golpearla.

Se trata de un hombre identificado como Víctor, quien fue señalado como presunto empleado del Ayuntamiento de Oxkutzcab, quien fue evidenciado por agredir a su esposa verbalmente a pocas horas de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer.

En un video de un minuto, cuatro segundos, se puede observar a un hombre en estado de ebriedad cargando a su hijo, mientras agrede verbalmente a su esposa.

Todo parece indicar que la discusión sobrevino, debido a que cuando el hombre llegó a su vivienda, encontró la reja cerrada.

El funcionario amenazó con golpear a su esposa.

Víctor en repetidas ocasiones le dijo a la mujer que la vivienda es de él, de su hijo, cuando ella le pidió que no la molestara si estaba borracho.

‘Si no quieres problemas, dejame abierta la puta reja’.

Cuando el hombre agredió verbalmente a la mujer, ella le pidió que la deje de insultar y la amenazó con golpearla.

‘¿Cómo hijueputa te lo voy a decir?, o te voy a romper tu madre, aunque me salga de la política, pero no se me van a quitar las ganas de romperte tu puta madre’.