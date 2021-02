Vídeo: Lord restricción se hace viral en redes por agredir a un mesero de Mérida

Entre las noticias de hoy que están causando controversia en redes sociales, se reporta a un hombre que agredió a un mesero de Mérida.

Se trata de un hombre que se encontraba en un restaurante ubicado en el fraccionamiento Montecristo, quien se volvió viral luego de que se difundió un vídeo donde se le puede ver gritando a todo pulmón a un mesero.

De acuerdo a lo que se pudo averiguar, presuntamente el mesero se acercó a indicarle al cliente, las restricciones de horario que se tienen debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, lo cual supuestamente hizo que el hombre estallara en cólera.

Con apenas 19 segundos, el vídeo fue difundido a través de twitter por la página Out Of Context Mérida y en él se puede escuchar al comensal gritándole enérgicamente al mesero:

‘Primero me cobras y después le llamas a la policía o a quien le tengas que llamar, entendiste o no entendiste, entendiste o no entendiste’.