Victimas de Crecicuentas en Mérida exigen respaldo del gobernador



Pese a que en su toma de protesta el gobernador del estado Mauricio Vila Dosal, les prometió tomarlos en cuenta, las personas que fueron defraudados por Crecicuentas exigen una respuesta inmediata de su parte, luego de no tener una pronta solución.



Las más de 20 víctimas que conforman el grupo representado por Raquel Ángulo Esquivel, lleva siete años de incansable lucha, con el fin de recuperar su dinero.



Con el cambio de administración y de partido, las personas tenían la esperanza de ser escuchados y que se les fuera resuelta su situación, sin embargo, hasta el momento se han "pasado la bolita". "No nos ha dado la cara, siempre que queremos hablar con él no está", indicó Ángulo Esquivel.



Las víctimas fueron recibidas por la secretaría de gobierno, María Fritz Sierra, por lo que señalaron, le han suplicado ayuda pero no les resuelven.



"Queremos que nos digan algo real, no que nos citen para preguntarme que le dijo 'fulanita' o qué le dijo 'menganita' y cada quien se pasa la bolita otra vez y eso que están ayudando, apoyando, complementando, nada y sólo queremos que se nos pague".



Ya no creen en Vila



Mario Zapata Canché, otro de los afectados, manifestó que el mandatario no los ha escuchado, por lo que atribuyen que está protegiendo a su actual plantilla, quienes formaron parte también de la antecesora administración del priista Rolando Zapata Bello.



"No sabemos si el gobierno actual también está protegiendo, porque como te atreves a poner a una persona que tiene un antecedente y es algo que se sabe, no es que lo desconozca que no haya sabido o no le hayan dicho".



La representante del grupo, enfatizó que ya no cree en el gobernador Mauricio Vila Dosal, ya que no cumplió con la promesa que hizo el primero de octubre pasado cuando tomo posesión.



"No creo en el gobierno Vila, no hay lo que prometió y lo que prometió no lo está cumpliendo y no da la cara. Siempre que queremos hablar con él nunca puede y su gente no resuelve nada", declaró.

Ángulo Esquivel, indicó que incluso se les ha pedido ya no manifestarse a las afueras del Palacio, “nos dicen que dejemos de salir a expresarnos ya que así no se logrará nada, pero tampoco vemos claro”, entizó.



Estafados



Más de 100 personas fueron defraudadas en 2012 con 900 millones de pesos por la empresa Crecicuentas, el cual ofrecía un 3 por ciento de interés. Decenas fueron los afectados que interpusieron una denuncia, pero solo algunos salieron victoriosos.



Los quejosos, informaron que un grupo llamado "Abuelas plaza grande" conformado por 40 personas obtuvieron el regreso de su dinero, a pesar que las demandas no fueron consignados al Ministerios Público, el cual

atribuyen que fue el mismo Zapata Bello quien les regresó el dinero."Si el gobierno anterior lo hizo porque, Vila no nos resuelve, a pesar de que tenemos todas las demandas y que me han llegado hasta el Tribunal", manifestaron.