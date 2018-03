Vicente Espadas, yucateco en meteórico ascenso con el Tri

Abraham Baeza/Diario La Verdad MÉRIDA, Yucatán.- Se encuentra en la mejor etapa de su carrera deportiva y la pretende capitalizar aportando su mejor experiencia y conocimiento. Vicente Espadas Cervantes asegura que la clave del éxito es la innovación y las nuevas ideas que busca siempre aportar con la Selección Mexicana de Fútbol. El yucateco ha tenido un crecimiento de forma ascendente en el balompié mexicano, con la especialidad que lo distingue que es la de preparador físico. Espadas Cervantes ha trabajado con las selecciones menores del combinado tricolor desde hace varios años, por lo que sabe muy bien lo que requieren los jugadores. Su entrega por el trabajo se ha vuelto efectiva a tal grado que ha tenido procesos importantes con los equipos juveniles como Panamericanos, Centroamericanos y Mundiales. Pero en los últimos meses ha logrado catapultarse con la elite del fútbol mexicano. Fue parte del cuerpo técnico que participó en los Juegos Olímpicos de Río y recientemente llegó de Rusia tras haber colaborado con el ‘Tri’ en la Copa Confederaciones 2017.

¿Qué significó ir a Rusia?

¿Cuál es la diferencia entre tu metodología con la de otros colegas?

¿Cuáles son esas nuevas ideas?

¿Qué opinas de la regla que favorece a los extranjeros y bloquea al talento mexicano?

¿Rusia está preparada para el Mundial?

¿Existe la indisciplina con jugadores consolidados?

¿Qué le falta al fútbol local para impulsar al talento yucateco?

‘Lo tomo como una consolidación de llegar al equipo mayor tras varios años de ser parte del desarrollo de jóvenes en selecciones menores’.‘Considero que son las ganas que le pongo a mi trabajo, me levanto todos los días con la intensión de trasmitir lo mejor y de que el jugador sienta que el trabajo que se realiza en el campo es bueno e innovador y que le servirá en su preparación previo a la competencia’. ‘La planeación será siempre muy importantes al igual que la organización, ya que los trabajos tienen que ser de manera ordenada y lo necesario que un jugador requiera’.‘Me gusta que los jugadores practiquen siempre utilizando el balón para tener una mejor coordinación y ritmo que los lleve a su máximo nivel. Independientemente de las categorías, el imán de un futbolista será la pelota y ahí es donde debe de haber un buen control en cuanto a la preparación y estrategia’.‘Los extranjeros tienen derecho de venir a competir en nuestro país, pero creo que la liga debería reducir el número de jugadores foráneos y darle más participación a los jóvenes mexicanos’. Vicente es de los entrenadores que siempre han trabajado con el talento nacional, donde le ha tocado ver crecer y estancarse jugadores, ¿es frustrante ver que algunos futbolistas no lleguen a consolidarse por la falta de oportunidades? ‘Los pocos espacios que existen en los clubes para los jugadores locales limita el crecimiento de muchos. Eso termina bloqueando el número de participación de estos chicos que buscan una oportunidad’.‘La variedad entre la Confederaciones y un Mundial no es mucha, lo único que cambia es el número de equipos, y en cuanto a la organización y hospitalidad es muy buena, así que será un buen anfitrión para el próximo año mundialista’. ‘Recordemos que la Confederaciones es un ensayo de lo que será el Mundial en cuanto a los aspectos de hospedaje y organización para los encargados. Mientras que para nosotros como selección nos ayuda a medir con que nos toparemos el siguiente año’.‘Considero que no, sino todo lo contrario, se vuelven mucho más atletas y profesionales en busca de mantener ese nivel que los mantenga jugando en las mejores ligas del mundo’. ‘Un buen descanso y alimentación será la clave para rendir en sus clubes, además que jugar al fútbol es lo que más los apasiona’.‘Falta infraestructura deportiva y sobre todo un estadio de Primera División, pero para llegar a esto tenemos que consolidar a los jóvenes y guiarlos por el camino a querer buscar ese objetivo y sueño de querer estar en el fútbol profesional’. ‘Todos tienen las cualidades para llegar a ser jugadores de renombre, pero la conformidad y el miedo a salir frena muchas veces los sueños de los niños y jóvenes’. Finalmente, el ‘Boxito’ indicó que disfrutó mucho su debut con la mayor y espera mantenerse en esa misma línea, así como de sumarse a los proyectos que le indique la Federación.