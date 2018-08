Viable Tren Maya: Secretario de Turismo

En semanas pasadas el proyecto Tren Maya ha provocado diferentes opiniones y para el Secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid Cordero, “yo comento como secretario que la idea me gusta, me gusta la idea de un tren que precisamente pueda capitalizar los millones de visitantes que entran a México por Cancún y poderlos llevar a Mérida, Campeche, Palenque; como idea me gusta, como ciudadano nos hace falta información para saber los costos, para saber la rentabilidad porque eso es lo que va a determinar cuanta inversión privada realmente va a ver. El privado solamente entra si es negocio, me gusta el concepto.

“Lo que sí digo es que no va haber tren si no hay aeropuerto. Y por qué lo digo, porque como va a requerir de inversión privada, y como va acabar siendo un proyecto transexenal, aunque digan que va a ser de cuatro años, va acabar pasando ese periodo, nadie va a venir a un País en donde las inversiones no se respeten. Por lo que si queremos tren, necesitamos aeropuerto, sobre todo por la señal que le mandaríamos a los privados nacionales y extranjeros”, explicó el Secretario de Turismo.

Por otra parte, explicó que el estado se ha posicionado como un punto de referencia en el ramo turístico de México. “La verdad es que Yucatán es un ejemplo de lo que se puede hacer en el País, en la materia turística; creciendo en cuartos, en conectividad de aviones, y creciendo en infraestructura; y este nuevo centro internacional de convenciones también deja las bases para un turismo de convenciones y reuniones. Se ha avanzado mucho en Yucatán, los empresarios muy bien, el gobierno muy bien”.

“Esta es una historia muy buena que contar, a nivel nacional y a nivel internacional. Yucatán necesita ir como va, que siga creciendo la conectividad, que siga creciendo la confianza y la inversión, se requiere mantener este ritmo. Hay que mantener el ritmo”, puntualizó el titular de turismo de México.

Eduardo Uc