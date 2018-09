Vestir hipil no es hacer teatro regional en Mérida

Jazmín López, mejor conocida como Tina Tuyub, es una actriz yucateca que además de ser una de las principales exponentes, fomenta día a día el teatro regional en el estado; al respecto, su principal preocupación es que muchos lo hacen sin tener un cocimiento suficiente.

¿Cómo se encuentra el teatro regional actualmente?

Pues definitivamente hay una falta de conocimiento, ahora todos hablan del teatro regional y quieren hacerlo, pero no lo estudian. Creen que al ponerse un hipil regional y hablar “aporreado” lo están logrando, pero hay mucha distancia. No estoy en contra de este tipo de espectáculos, la gente es libre de ver lo que quiera y por ello hay variedad de tipos y colores. Aunque tenemos que aprender a clasificar lo que es y no es comedia regional. Hay teatro yucateco, regional yucateco y show yucateco que es diferente.

A ocho años del fallecimiento de Héctor Herrera,

“Cholo”, ¿cuál es su sentir?

Lo sigo extrañando mucho, ya fueron ocho años que se fue pero parece que fue ayer. Tuve una pérdida doble porque él era mi compañero de trabajo y mi esposo.

¿Cuál fue el legado que dejó en Yucatán?

Indudablemente, el teatro regional, pero además un legado de su persona, todos sabemos la calidad que era como artista pero era mejor persona todavía. Era un hombre amable, generoso, caballeroso, con mucho don de gente y muy dulce.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Estoy preparando una nueva obra y también escribiendo el libreto de la próxima película que voy a comenzar a grabar. Todavía no tenemos fecha para su presentación, pues aún estamos en la preproducción. Tenemos que definir los personajes, hacer el casting y las locaciones. Y ya cuando esté acabada, faltará un año al menos para que salga.