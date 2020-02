Verónica Valenzuela impulsa en arte del Cabaret en Mérida

Verónica Valenzuela comentó que la Arrabaret Colectiva se formó hace poco más de dos años. “Soy cofundadora junto con otras compañeras, Ali Madai y Gogo Herrera, nosotras estamos haciendo cabaret burlesque en la ciudad, es crítica social política a través de la farsa, ha sido todo un reto para la sociedad yucateca aceptar el proyecto, pero nos ha ido bastante bien.

Verónica comentó que definir su proyecto fue todo un proceso, en el que estudiaron la evolución del concepto de cabaret a través de la historia de nuestro país. “Tuvimos influencia del teatro de revista de plumas, que era específico para otro tipo de público de otro estrato social, después nos cayó la época de las ficheras y ahí fue donde se quedó la mayoría de la gente que es un cabaret, después vino Jesusa Rodríguez con Liliana Felipe que retoman el teatro de carpa en la Ciudad de México, en casa del escritor Salvador Novo, estando un tiempo trabajando con el nuevo cabaret mexicano, retomando el teatro de carpa con crítica social política absoluta a través de la farsa, esea es como la clave, la farsa porque entre que estás riendo analizas todo”.

Finalizó compartiendo los nombres de quienes integran la Arrabaret Colectiva que son Aimé Marin, Arlet Vergara, Emily Ake, Ali Madai y Vero Valenzuela.

¿Cómo decidieron crear su propia productora?

En el transcurso, en este deseo de colaborar y también aprender de otros compañeros surge Producciones de Arrabal, teatro cien por ciento de carpa, ninguna de nosotras es actriz ni gestora, en el camino hemos aprendido.

¿Ha sido complicado establecer su propuesta en Mérida?

Estamos reivindicando la palabra cabaret, porque cabaret en México es un lugar donde la gente paga para que las artistas se quiten la ropa, nosotras estamos retomando el concepto de cabaret del formato a partir de los años 30 a los 60 de carpa donde nació Palillo. Cantinflas, Resortes, la Guayaba, la Tostada, cuando el teatro era para toda la gente.

La filosofía del Arrabaret Colectiva es: “Porque el arte y sus expresiones son para todas las personas, es un derecho y no debería ser un privilegio”.

¿Cómo fue la recepción inicial a su trabajo?

Pues aquí primero algunos fueron por morbo, otros por curiosidad, pero ya viendo el espectáculo que todo está empapado de temas de crítica política, se dan cuenta en el momento que están viendo la acción de un performance o lo que están viendo en el escenario que les llega el mensaje.

¿Este nuevo estilo de burlesque es a la vez una metodología?

Al hacer burlesque, el hecho de que ninguna de las chicas de la colectiva encajamos en los estereotipos de belleza también ya es trasgresor, somos cuerpos disidentes, cuerpos que queremos decir cosas, que nos estamos aceptando como somos, el burlesque lo estamos tomando de una manera para reconocernos y aceptar como somos.

Las integrantes de Arrabaret colectiva han logrado ganarse el respeto y aprecio de decenas de seguidores.

¿Ya cuentan con un fiel grupo de seguidores?

Sí, de hecho fue un poquito complicado, pero ya estando en el show ya toda la gente les gusto, aquí en el sureste somos las únicas que estamos promoviendo y haciendo difusión del cabaret, en la Ciudad de México ha adquirido un boom espectacular, de hecho ya está la convocatoria para el festival internacional de cabaret, el cabaret ya está en todo lados.

¿Cuáles son los retos que ustedes quieren superar?

Obviamente queremos ir al festival internacional de cabaret que se realizará en la Ciudad de México, estamos también trabajando con la metodología, el año pasado tuvimos un taller de cabaret abierto al público, fue como el piloto, nos fue muy bien, porque el show no es el resultado final de la Colectiva, en realidad el proceso que se viene viviendo es lo importante, porque nos reunimos, platicamos qué es lo que nos está doliendo, qué es lo que nos preocupa, y cómo vamos a decirle a la gente esto que nos preocupa, sobre el escenario además.

Se podría afirmar que viene lo mejor para Arrabaret colectiva y Producciones de Arrabal.

¿Cómo decidiste meterte de lleno en esto?

En la Ciudad de México hace como 10 años fuí a un show y me encantó, yo me enamoré, estuve trabajando mucho tiempo en una oficina, era una Gondinez muy aplicada por cierto, jajaja. Ya llegando a Mérida justo vino un curso de cabaret con Luz Elena Aranda y me apunté.

¿Ya estás dedicada totalmente a este proyecto?

Estoy haciendo cabaret en Mérida desde hace 7 años, y desde hace dos años formalmente ya con Arrabaret Colectiva y Producciones de Arrabal, es a lo que me dedico al cien por ciento en este momento.

Ricardo D. Pat