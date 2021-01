Ventas de roscas de reyes en Yucatán caen hasta un 70 por ciento

En las noticias de hoy destaca la información recabada en comercios de Yucatán que reportan bajas en las ventas de las tradicionales roscas de reyes de hasta un 70 por ciento, esto debido a la contingencia implementada a causa de la pandemia de Covid-19.

En efecto, La Verdad Noticias pudo corroborar que la pandemia de Covid-19 ha afectado la festividad del Día de Reyes, pues las panaderías reportan bajas ventas en vísperas del 6 de enero, mientras otras decidieron no vender este tradicional postre ante el complicado panorama.

La pandemia de Covid-19 ha propiciado que este año muchas panaderías de Yucatán decidieran no producir las tradicionales roscas de reyes.

La Verdad Noticias confirmó que diversas panificadoras de Mérida han tenido bajas ventas en estos días previos al festejo con la tradicional rosca de Reyes, calculando de hasta 70 por ciento la afectación en comparación con años anteriores.

Pero no solo las panaderías viven momentos complicados, pues diversos comercios en Yucatán indican que sus ventas han bajado hasta en 5 por ciento, principalmente en giros como jugueterías, tecnología y equipos electrónicos.

Panaderías registran bajas ventas

Fueron varias las panaderías que decidieron este inicio de año no preparar roscas, una decisión que no resultó sencilla pero que resultó la más adecuada dadas las complicada situación que se vive actualmente a causa de la pandemia de Covid-19.

Realmente fue una decisión complicada, que incluso genera tristeza, pero que fue la debida ya que sacando cuentas tras evaluar los costos de producción y la demanda, el riesgo era demasiado.

De por sí las ventas no han sido las mismas que años anteriores, muchas panaderías apenas han logrado mantenerse a flote, por lo que fueron varias las que tomaron la decisión de no hacer roscas en esta ocasión.

Los panaderos estimaron que la demanda no sería buena para enero porque desde noviembre, para el Día de Muertos, las ventas fueron bajas, ya que pocas personas compraron Pan de Muerto u otros panes tradicionales de esa temporada.

A causa de la contingencia sanitaria, el panorama para las panaderías de Yucatán es muy desolador, pues sólo venden 40 por ciento de lo que normalmente vendían antes de la pandemia.

Entre los motivos para no producir roscas están la certeza que clientes tradicionales, que generalmente eran escuelas, oficinas y empresas, no están laborando de manera presencial, además de que no se permiten los eventos públicos que se hacían en el centro.

Por supuesto también cuenta el terrible impacto económico que ha sufrido un importante sector de la población, lo que quedó comprobado en diciembre, donde con todo y aguinaldos, solamente hubo una recuperación del 5 por ciento en las ventas.

