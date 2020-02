Venta de plazas y negocios en salud daña a yucatecos

El presidente Andrés Manuel López Obrador delineó el martes el nuevo esquema de salud para todo el país en un programa de cuatro ejes que arrancará el 1 de diciembre de este año y en el que Yucatán podría quedar fuera ante la negativa de los gobernadores del PAN para entrar al Insabi.

El ejecutivo federal enumeró: medicamentos suficientes; médicos generales y especialistas; poner fin a la corrupción no solo en el abasto y compra de medicamentos sino también en la construcción de hospitales, muchos de los cuales se quedaron sin concluir y basificar a por lo menos 80 mil trabajadores de la salud.

El presidente resaltó que durante su mandato ya se puso a funcionar el hospital de Tekax en Yucatánj, sin embargo este hecho es apenas un paliativo para la salud pública ya que los usuarios de los servicios médicos y hospitalarios carecen de lo más elemental: medicinas y vacunas en forma oportuna.

DESABASTO

Desde el pequeño centro de salud en la comisaría de Dzityá hasta el Hospital Agustín O´horán pasando por las unidades del IMSS y de la Secretaría de Salud de Ciudad Caucel, la respuesta a la solicitud de los pacientes es la misma “no hay vacunas, tenemos desabasto”.

Para los derechohabientes del Sector Salud Público y del IMSS, los llamados de las autoridades de la Secretaría de Salud a vacunarse contra la influenza –mal que mantiene a Yucatán en el primer lugar de incidencia- y el neumococo y el tétanos, son una clase de broma pesada, pues al acudir a los centros hospitalarios, estos no tienen el biológico.

En la mayoría de los Centros de Salud ubicadas en las comisarías de Mérida el problema del desabasto de las vacunas se agrava con la inexistencia de la “red fría”, que no es más que un refrigerador o un aparato de enfriamiento (nevera eléctrica) para la conservación y existencia de las vacunas, pero lo cierto es que físicamente en Yucatán no existe red fría en los centros suburbanos y mucho menos en las comunidades rurales.

LA RECETA NO CURA

En el tema de la salud, estamos enfrentando un desabasto de medicamentos y vacunas, confirma la diputada de Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié.

Tampoco se nos ha dado a conocer cómo quedó el convenio entre el gobierno estatal y el federal por el INSABI y qué se hará para suplir al Seguro Popular y garantizar a la población yucateca que tendrá en efecto atención médica y medicinas oportuna y gratuitamente.

Pero antes de todo eso, en lo inmediato la población de Yucatán quiere que no solo vaya a los municipios el médico 24/7, sino que lleven medicinas porque de nada le sirve a un enfermo que vaya el doctor si no hay medicinas, de nada le sirve a un enfermo tener una receta si no tiene los medicamentos, la receta por sí sola no cura. Esta es la queja que frecuentemente recibimos de las personas del interior del estado, asegura la legisladora.

VENTA DE PLAZAS

La compra - venta de plazas en el sector salud es una de las prácticas que mantiene en el deterioro a la salud pública, un ejemplo de lo anterior es lo ocurrido tanto en los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) como en la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de Salud, sección 100.

En Yucatán, la llegada de Mauricio Sauri al frente del sector salud se caracterizó por una campaña de despidos masivos de trabajadores para entregar estas plazas a familiares y amigos. A la fecha existen juicios laborales por estos despidos injustificados.

En tanto en la sección 100 desde la llegada de Alejandro de la Cruz Solís Campos en 2017, como Secretario General del sindicato, se dedicó al tráfico y venta de plazas, así como a violar los estatutos del escalafón designando en los mejores puestos a varios de sus familiares y allegados.

BAJA OCUPACIÓN

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán apenas tiene una ocupación del 52 por ciento de su infraestructura y una de las metas de la nueva dirigencia y del personal médico consiste en abrir todos los servicios a la gente que lo necesita, ya que como se sabe no solo atiende pacientes de Yucatán, sino a los que vienen de otras entidades como Campeche, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

Acabar con el nepotismo, la venta de plazas, la corrupción, el cobro de moches y todos los problemas que le han impedido crecer a la institución son los retos en el nuevo esquema de salud.

DESABASTO POR CORRUPCIÓN

Queremos decirlo una vez más, no hubo recortes presupuestales a los institutos nacionales de salud, en promedio tuvieron de 2019 a 2020 incrementos de cinco al siete por ciento. Entonces no es por falta de presupuesto, el dinero existe y está asignado, aseguró Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de prevención y promoción de la salud.

“Ya hemos explicado que existía un conjunto muy reducido de empresas distribuidoras que controlaban el mercado de las medicinas, porque tenían cartas de exclusividad con un amplio conjunto de proveedores, en México hay mil 400 compañías farmacéuticas, 10 grandes internacionales, 10 grandes nacionales y después otras de mediano y pequeño tamaño, y todas tenían canalizadas sus ventas a través de intermediarios, que son estas empresas distribuidoras”, reveló.

Dijo que actualmente cambió esa práctica y ahora compramos a fabricantes, a laboratorios titulares, dueños de los registros sanitarios y no necesitamos intermediarios, explicó.