Venta de Kibis en Mérida el trabajo de un viejito de 72 años

Venta de Kibis en Mérida

Con 72 años de edad, pero con la necesidad diaria de obtener ingresos para vivir, para el señor René Canto la venta de kibis ha sido una salida alentadora que por fortuna le ha brindado una oportunidad más para ganarse el pan de manera honrada.

‘Llevo pocas semanas vendiendo kibis y gorditas de chicharrón. A veces se venden todos, pero a veces no; diario traemos entre 50 o 60 piezas. Una personas los hace y a mí solo me mandan a venderlos’, menciona mientras prepara un kibi con repollo para un comensal ambulante.

Señaló que su jornada laboral inicia a las 6 de la mañana y concluye a las dos de la tarde, ‘pero si se gastan antes los kibis y las gorditas pues me voy temprano’.

‘A mí me pagan por día, se vendan todos o no se vendan. Yo gano el mínimo, pero con eso me da para sobrevivir, porque ahora es muy difícil encontrar trabajo para personas de mi edad’, lamenta el entrevistado.

‘Ahora contrantan a pura gente joven, ya después de los 50 está difícil, imagínate a una persona de más de 70 años como yo. Ya no en cualquier lugar te dan empleo’, mencionó el veterano vendedor.

Empleo ‘caído del cielo’

Don René también indicó que en su juventud laboró como plomero, pero ahora por su condición física y por el paso de los años, esta actividad ya no puede ejercerla desde hace más de una década. Es por eso que trabajos esporádicos y no tan bien remunerados son los únicos que consigue en esta etapa de su vida.

Este trabajo, mencionó, fue un ‘golpe de suerte’ ya que la persona que lo contrató sabía de sus necesidades y le ofreció este trabajo. Y ahora se dice feliz de esta nueva oportunidad de ser útil y ganarse el pan de cada día.