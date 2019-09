Veneran al Cristo Negro en Yucatán

Veneración de la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de las Ampollas o Cristo Negro después de la Ceremonia de Bajada y Devota Procesión al iniciar los Centenarios Festejos que se realizan en su honor en la Iglesia Catedral de San Ildefonso de Toledo en Mérida.

Originalmente se trajo de una población del sur del estado, pero la original desapareció en 1915 cuando las tropas del general Salvador Alvarado ingresaron a la catedral y destruyeron todo lo que pudieron, esta es una réplica que cumple ahora cien años de existencia.

Como cada año cientos de feligreses y agremiados se dan cita en la catedral de la capital yucateca para refrendar su Fe, para protagonizar la tradicional procesión alrededor de la Plaza Grande, encabezada por el rector del recinto religioso, el presbítero Gaspar Arceo Castillo.

Proseción del Cristo Negro en Mérida.

A esta celebración asistieron representantes de los 20 gremios que participan en esta fiesta del Cristo Negro, en la caminata estuvieron presentes personas de todo tipo, de la tercera edad y algunos pequeños que sin importar el calor de la mañana caminaron alegres y las manos llenas de flores.

Raúl Quintal Ortiz, presidente del gremio de Abastecedores y coordinador de los grupos religiosos, dijo que a pesar del tiempo, las familias han logrado preservar la tradición a través de las generaciones, promoviendo el valor de la espiritualidad y el amor a Dios.

“Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de seguirle sirviendo, porque empecé de cargador de la cruz desde los 15 años y ahora estoy al frente de los gremio, no ha suido fácil, pues he pasado fuertes pruebas como la enfermedad pero de todas mi Dios me ha sacado” mencionó.

La festividad continuará con la entrada solemne de gremios, el próximo 27 de septiembre, después diariamente llegarán uno a uno a la Catedral los 20 colectivos religiosos, todas las entradas serán al medio día y la oración del Santo Rosario en honor al Santo Cristo de las ampollas será todos los días a las 19:00 horas además por las mañanas a la 7:00 horas se realizarán misas por el alma de los socios difuntos y las misas de cada gremio serán a las 11:15 horas

Los miembros de la agrupación de locatarios del Mercado, serán los encargados de clausurar las fiestas del Cristo Negro, el 17 de octubre, con una solemne misa a las 11:15 horas y una procesión con la Santa Imagen alrededor de la Plaza Grande.

