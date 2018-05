Venden productos ilegales hechos de mariguana en mercados de Mérida

mariguana en Mérida

A pesar que desde el año pasado la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió un comunicado previniendo a la población de los ungüentos que se ofertan en el país llamados “Mariguanol”, ya que carecen de estudios que avalen sus atribuciones medicinales, así como la utilización de estupefacientes penados por la ley (como es la mariguana), en mercados y tianguis de Mérida son vendidos a plena luz del día sin que las autoridades sanitarias intervengan.

En visita realizada por La Verdad Yucatán al mercado Lucas de Gálvez, una expendedora de diversos productos “curativos”, entre estos el “Mariguanol” señaló que: “Cuestan 50 pesos, al día vendo de 20 a 30 frascos; son efectivos. Yo lo uso, si no, no lo vendería. También tenemos unos que tiene paracetamol y alcanfor, además de marihuana, también tenemos de peyote. Sirven para las articulaciones, para dolores musculares, para cuando corres mucho, son efectivos, de lo contrario no los vendería”.

Durante la entrevistada, una familia llegó al mercado de Mérida para preguntar por el precio de este producto milagroso; y la madre de familia comentó:

“Este ungüento le sirve mucho a mi esposo, le quita sus dolores de rodilla”. Seguido, la ofertante de este producto de dudosa procedencia a manera de regateo y para asegurar su venta le ofreció: “Si me compras cuatro, te los dejo a cuarenta pesos”.

Para que en México exista un producto hecho a base de mariguana o alguna de sus sustancias activas, primero tendría que pasar por una iniciativa en el Congreso de la Unión y de ser aprobado la Cofepris tendría que emitir un registro sanitario; es por esto que al día de hoy cualquier producto que contenga marihuana y asegure ser terapéutico es ilegal en México.

En Yucatán, en específico en Mérida, ninguna autoridad sanitaria ha alertado del riesgo a la población y no ha realizado ningún decomiso de estos productos que carecen de respaldo médico y ponen en riesgo la salud de las personas que las usan.

