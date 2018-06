Venden objetos robados en tianguis del sur de Mérida

El mercado de San Roque, ubicado en San José Tecoh al sur de Mérida, y a escasos 20 metros del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Mérida, es el punto en donde confluye la ilegalidad de los ofertantes con los compradores que buscan los precios más bajos de cualquier producto: desodorantes, cepillos de dientes, llantas, bombas de presión de agua, son algunas de los productos que ofrecen los vendedores ilegales, sin que tengan con que respaldar la procedencia de los productos.

En un recorrido realizado por este Grupo Editorial a uno de los mercados del sur de Mérida más famosos, San Roque, se pudo observar la gran cantidad de objetos robados a pocos metros de varios oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado.

“El Chino”, un joven que asegura y que ha ingresado al Cereso de Mérida en dos ocasiones, comentó que estos productos se los llevan los “malandros (delincuentes) y los policías lo saben: ‘les damos para los chescos y ya nos dejan chambear. Las bicicletas a veces son del corralón, igual las partes de carros que me traen pero hoy tengo pocas, no me han surtido. Las piezas de carros buenos a veces un policía (de moto) me las trae, dice que son de los carros que llevan tiempo en el corralón y como nadie los reclama las traen”.

De manera anónima, un elemento de la SSP también aseguró que: “Muchos carros se quedan en el corralón; no vienen por ellos. Algo se tiene que hacer con ellos. No sé si compañeros lo hacen, pero sí desaparecen cosas, incluso bicicletas y autopartes”.

Algunos casos

Por otra parte, una persona afectada (de igual manera pidió el anonimato) señaló: “Hace como dos años me detuvo el alcoholímetro, me llevaron a los separos y mi carro al corralón de Mérida. Eso fue sábado, el lunes fui a ver mi vocho y le habían cambiado las llantas traseras; me di cuenta porque mis llantas eran nuevas y me pusieron unas parchadas”.

Es de destacar que mientras se realizaba el recorrido, los elementos de la SSP se encontraban detrás de estos puestos como vigilándolos, no se puede afirmar ni negar que elementos de esta dependencia, así como personal de mercados del Ayuntamiento de Mérida estén involucrados, pero pareciera que se hacen de la vista gorda, con la venta de productos apócrifos, algo penado por la ley estatal y federal, pero es algo que se maneja en la clandestinidad.