¡Vecinos unidos!, se atrincheran para defender un campo de beisbol en Motul

Vecinos de la comisaría de Santa Cruz Pachón, perteneciente a Motul en Yucatán, denunciaron al presidente municipal, Roger Aguilar Arroyo, de autorizar, a través de permisos, la construcción de un muro que limitaría el acceso al legendario campo de béisbol “Benjamín Campos” de esta localidad motuleña.

Los quejosos manifestaron que el alcalde priista está contribuyendo a la privatización del campo deportivo, debido a que la construcción delimitaría la hacienda, la cual es particular, pero al realizar esa delimitación el campo de juego sería absorbido, ya que también es parte de la propiedad particular de la zona de Yucatán.

Por lo anterior, los colonos denunciaron a La Verdad Yucatán el abandono y nulo apoyo de la autoridad municipal e informaron que el presunto propietario de la hacienda, Jacinto Worbis Alonzo, busca cerrar el espacio que da acceso al campo deportivo, algo que no están dispuestos a aceptar.

En diversas ocasiones los afectados se han manifestado a través de marchas y con pancartas para evitar se les cierre el acceso a los deportistas locales del municipio de Yucatán, pero indicaron que las autoridades han hecho caso omiso.

“Quieren poner un muro en el campo y la verdad nos estamos oponiendo porque esto nos va afectar. Ahí llevo a mis hijos por la tarde para que hagan ejercicio y los jóvenes que hacen deporte ya no podrán ir tranquilos a sus entrenamientos”, comentó una señora que prefirió omitir su nombre.

Pese a las peticiones, los albañiles continúan con la obra, por lo que de nueva cuenta los vecinos pidieron el apoyo de las autoridades del municipio de Yucatán y al mismo tiempo hacen guardia para impedir las construcción del muro.

“Somos muchas personas las que pedimos que nos conserven el campo de béisbol que tiene más de 100 años y es parte de nuestra cultura. Por eso no queremos que la cierren. Entendemos que la hacienda es particular pero es nuestro campo y el presidente no nos está apoyando”, dijo un quejoso.