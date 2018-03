Vecinos del oriente de Mérida amenazados de muerte por denunciar

Vecinos y hasta comerciantes de la colonia San Antonio Kaua II, al oriente de Mérida, denunciaron a Grupo Editorial La Verdad que los niveles de ruido que genera un restaurante de mariscos es bastante molestoso, pero ante la queja de los colonos por esta situación, los dueños del lugar han amenazado de muerte a los vecinos del lugar para que dejen de quejarse por esta situación.

Valentina O. (cuidando la integridad de la declarante), señaló que este problema con el ruido está afectando a varios ciudadanos del oriente de Mérida. “Directamente me está afectando a mí, porque vivo a lado del negocio, pero también afecta (a vecinos) en frente de mi casa, a un costado. Incluso hay personas de la tercera edad y niños entre los afectados”, declaró.

La entrevistada indicó que el número aproximado de los afectados es de más de 30, y por esta situación, han recabado firmas donde expresan su inconformidad. Así mismo, dijo que se han realizado diversas quejas ante el Ayuntamiento de Mérida por esta situación, pero hasta la fecha no ha habido una solución por parte del municipio.

Señaló que la exigencia de los vecinos de esta zona al oriente de Mérida es que el gobierno municipal revisa su reglamento, sobre todo con el tipo del suelo del lugar, ya que originalmente inició como una taquería y “de la noche a la mañana” se volvió un restaurante, cuya parte trasera, que vendría siendo un traspatio, es utilizada para sus eventos donde hay música en vivo, siendo en esa parte donde se da la afectación, “pues mi casa vibra debido al sonido que generan sus eventos”.

“El ruido se genera a partir de la una hasta las siete u ocho de la noche. Pero si ellos tienen gente que está tomando, el ruido no para hasta que se vaya su clientela”, señaló la entrevistada, quien dijo que en reiteradas ocasiones se le ha hablado a la Policía Estatal, pero éstos no han podido hacer nada, “porque ellos nos han comentado que no pueden entrar al negocio a decirle a los dueños que minimicen el ruido”.

Por otra parte, la encargada de un lugar, que habló bajo anonimato, señaló que: A veces no hay donde estacionarse, y a nosotros no perjudican, porque nuestros clientes no tienen donde estacionarse. Y cuando les pedimos que muevan su carro, se molestan y no nos hacen caso. Una vez llamamos a la policía y llegaron, pero no les dijeron nada”.

AMENAZADOS DE MUERTE

Anqué dijo que ella no vive en la zona, dijo que los vecinos del lugar si han tenido que lidiar con este problema, “pues en una ocasión el sonido de la música estaba tan fuerte que las paredes de la bodega estaban vibrando por el ruido que se generaba”.

Agregó que especialmente la dueña del lugar es la del problema, pues cada que pasa esta situación, le sube más al volumen. Aunado, comentó que como el lugar no tiene estacionamiento, esto ha generado problemas al negocio que ella atiende, así como los vecinos, pues muchas veces obstruyen sus entradas, “es eso lo que más les molesta”.

Finalmente, Valentina O. comentó que esta problemática ha derivado en amenazas por parte de los dueños del lugar. “Si tú te sigues metiendo conmigo te voy a balear”, señaló Valentina O. al ser cuestionada sobre qué tipo de amenazas ha recibido ella y los vecinos del lugar con respecto a este establecimiento de comida del mar, que se ubicada sobre la calle 69 entre 8-A y 8.