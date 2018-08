Vecinos de Mérida señalan que hay menos camiones funcionando

Camiones en Mérida

Las carencias en el servicio de transporte público en Mérida podrían agravarse en caso de no llegar a un acuerdo con el Gobierno del Estado de Yucatán sobre las tarifas del pasaje o los subsidios a los concesionarios, mencionó David Quintal Medina, presidente del Consejo de Micro Urbano. Igual comentó que se reunirán con el sector empresarial para que se cree una mesa de diálogo.

Anteayer, Martha Góngora Sánchez, la Secretaria General de Gobierno de Yucatán, informó que no aumentaría el pasaje, pues el transporte público en Mérida no está en condiciones para ello, al respecto, Quintal declaró que la funcionaria no tiene sustento para afirmar esto, pues citó que los indicadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la economía va bien y el salario mínimo ha incrementado en los últimos años.

En cuanto a los subsidios, el titular transportista reiteró que las autoridades de Mérida no han ofrecido una propuesta para solventar los problemas económicos que están atravesando los permisionarios.

Mencionó que están haciendo lo posible para llegar a un acuerdo con las autoridades de Yucatán para solucionar el problema antes de que concluya la administración.

¿Menos unidades en Mérida?

Usuarios de los camiones en Mérida señalan que notó una sensible disminución en el número de las unidades que cubren las distintas rutas citadinas.

Vecinos de Mérida creen que en algunos casos se dejó fuera de circulación a la mitad de las unidades lo que ocasiona que se prolongue el tiempo de espera

Panoramas del transporte público en Mérida

Se menciona que han descartado que en lo que resta de la administración estatal vaya a haber un aumento en las tarifas del servicio de transporte público en Mérida, ya que los usuarios no cuentan con la solvencia económica para un incremento.

Los más afectados ante la posibilidad del aumento del precio del camión serían los miles de usuarios diarios que llegan a utilizar hasta tres unidades de ida y tres de vuelta.

_Ylmar Pacheco