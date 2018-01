Vecinos de Mérida amenazan a delincuentes con hacer justicia con sus propias manos

Amenazan a delincuentes con hacer justicia con sus propias manos

Ante la ola de robos en la zona poniente de Mérida, vecinos del Fraccionamiento Yucalpetén, ya buscan poner un alto a los delincuentes con mantas que advierten lo que les podría pasar a los ladrones: ‘Vecinos unidos en contra de la delincuencia. Primero nuestra seguridad y patrimonio. Si robas y te atrapamos tendrás un castigo ejemplar. Y después te entregaremos a las autoridades’, es el mensaje que se lee para los amantes de lo ajeno.

Por este motivo, el Grupo Editorial La Verdad entrevistó a algunos de los afectados para conocer un poco más de las historias que han impactado al poniente de Mérida.

'A mí me robaron en mi local, se llevaron todo, solo me dejaron mis muebles, como 29 mil pesos se llevaron'

Una vecina del poniente de Mérida, propietaria de una estética y que habló bajo anonimato, señaló que ella sufrió de estos actos hace un par de meses: ‘A mí me robaron en mi local, se llevaron todo, solo me dejaron mis muebles, como 29 mil pesos se llevaron. Lo bueno es que no nos encontrábamos trabajando cuando pasó, porque al vecino de la esquina que tiene una tienda le robaron a las 7 de la tarde. Entraron tres individuos armados y le robaron dinero’.

Otra de las entrevistadas afectadas por la delincuencia, que omitió su nombre por temor, dijo: ‘Ese día llegamos de trabajar, era alrededor de las 7 de la noche. Al entrar mi hijo iba a abrir, vio sumida la chapa de la puerta y me dijo mamá creo que intentaron robar y de inmediato llegaron los vecinos para ver qué había pasado; y abrimos con dificultad’.

Al entrar, dijo, encontró su recámara revuelta y fue cuando se percató que le habían sustraído pertenencias y dinero en efectivo. Pero algo que la ha dejado intranquila desde ese día, es que justo a la hora en que aparentemente sucedieron los hechos, su teléfono celular recibió una llamada en donde solo se escuchaban risas y destrozos, y notó que en su cama se encontraba el recibo de pago de su celular, por lo que supone que los delincuentes fueron quienes le marcaron.

‘Me deja intranquila, pienso que nos tienen vigilados por los delincuentes; en Yucalpetén muchas familias ya están grandes y eso nos vuelve más vulnerables. Ahora llevar a mi nieto al parque me da pavor’, refirió la entrevistada.