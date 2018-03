Vecinos de Kanasín, hartos del mal servicio de recolección de basura

Aunado a la inseguridad que viven los habitantes de Kanasín, el pésimo servicio de recolección de basura es otra de las problemáticas que azotan a este municipio conurbano, así lo dieron a conocer varios vecinos de diferentes colonias de Kanasín, quienes indicaron que hay zonas en que el servicio de recolección no llega, lo que provoca que la gente amontone sus desperdicios en diferentes zonas.

Los quejosos señalaron que todos los días amanecen esquinas con bolsas de basura, esto debido al mal servicio en la recolecta de los residuos sólidos, lo que ha originado que algunos de estos lugares “muten” a basureros clandestinos, lo cual es un nido de enfermedades como el dengue, chikungunya y zika, y lo peor es que las autoridades de Kanasín no hacen algo para solucionar el problema.

En un recorrido por varias colonias de este municipio, los quejosos informaron que esta problemática es una situación que “al parecer nunca acabará”. Agregaron que el principal responsable de que las calles estén llenas de basura es el pésimo servicio que SANA da a Kanasín, “ya que no lo hace de manera correcta”.

“Nos invitan a que saquemos nuestra basura, pero los empleados de SANA no la recogen. Ya se tomaron la costumbre de que si no se le da para los ‘chescos’ no se llevan toda la basura, y es algo injusto, pues nosotros ya pagamos por el servicio”, indicó Esther Chan, una de las quejosas de Kanasín.