Vecinos de Ciudad Caucel pelean por canchas deportivas

Las dos únicas canchas que hay en esta zona habitacional no cubren la necesidad de más de 30 mil personas; más de 80 personas se pelean diariamente por una multifuncional

Ylmar Pacheco/La Verdad Noticias MÉRIDA, Yucatán.- Luego de que una pelea entre vecinos de Ciudad Caucel se volviera viral en las redes sociales por la disputa de la ‘única cancha en buen estado en este Fraccionamiento’, Eder Villanueva Pinto, encargado de la Unidad Deportiva de esta zona habitacional, mencionó que desde hace tres administraciones municipales el deportivo no ha funcionado el 100 por ciento. Explicó que la Unidad Deportiva está abandonada, ya que las administraciones municipales no han hecho nada para concluir esta obra, además de que este lugar es insuficiente para una población de más de 30 mil habitantes, ya que es el único recinto deportivo que está adecuado con múltiples canchas y para albergar a un buen número de personas. Aunque el enfrentamiento se dio en el parque, recién inaugurado, que está enfrente de uno de los tres supermercados que hay en Ciudad Caucel, Villanueva Pinto recuerda que con el Deportivo la obra fue inaugurada en pésimas condiciones, y tan sólo abrieron 15 días y lo cerraron, pues el campo de fútbol era monte, los baños no tenían tazas, entre otros. Agregó que aunque ha habido esfuerzos de las autoridades municipales, los resultados son mínimos, pues a más de cinco años de gobiernos panistas, a penas y se ha mandado a chapear el campo de fútbol, se ha invertido en el sistema de riego, y algunas otras adecuaciones, pues la excusa es que no hay mucho presupuesto. Así mismo, mencionó que la Comisión Nacional del Deporte (Conade) no libera ningún recursos con el argumento de que la Unidad Deportiva no está funcionando al 100 por ciento, además de que los ayuntamientos implicados en la recepción de las instalaciones tampoco lo han querido aceptar con el argumento de que hay fallos, principalmente en el auditorio, por lo que hasta el momento sigue abandonado.

POCOS PARQUES Y CANCHAS

En las redes sociales, el usuario Jesuel Lara graba un video haciendo referencia del conflicto en el nuevo parque, pues un grupo de personas que se dedican a jugar baloncesto y otras fútbol rápido se pelean por ocupar la cancha, al grado de que empiezan a definir un horario para ocuparla. La pelea se pone demasiado tensa, según comenta el denunciante, pues el parque ni siquiera ha sido inaugurado por las autoridades que encabeza Mauricio Vila, además de que los jóvenes que juegan fútbol alegan tener más privilegios por el simple hecho que desde ‘hace dos semanas están jugando’. La mayoría de las personas que juegan baloncesto, por lo que se observa en el video, son adultos que alegan que ellos pueden ocupar la cancha después de las seis de la tarde porque muchos salen de sus trabajos a esa hora, y aunque se tratan de poner de acuerdo en la definición de horarios, al final no llegan a un acuerdo, pues unas 80 personas son las que se pelean por jugar en el parque. Al final, uno de los mediadores hace un llamado a las autoridades municipales a que pongan atención a esta denuncia, pues el clima es tenso, pues más de 80 personas tan sólo en esa área desean jugar en las canchas, y de no llegar a una solución con los horarios, así como la falta de atención por parte de las autoridades, prevén que esto podría generar violencia. Aunque hay diversos parques en Ciudad Caucel, son sólo dos los lugares que albergan canchas de usos múltiples para más de 30 mil habitantes. De hecho, si se busca los comentarios de los parques que han en ese lugar en Google Maps, se puede leer ‘que son muy bonitos, pero lo que les hace falta son canchas deportivas para practicar algún deporte.