Vecinos buscan regalar un lugar para vivir a abuelito de la calle en Yucatán

Vecinos del oriente de Yucatán buscan recolectar dinero para regalarle a un abuelito de la calle un lugar digno para vivir.

En redes sociales, vecinos del fraccionamiento Villas invitan al público en general para que asistan al tianguis que se pone en el parque de entrada de esa colonia, ya que llevarán a cabo una verbena con la finalidad de recaudar dinero para una noble causa.

La causa es de admirar, ya que los vecinos buscan regalarle a don Arcadio, un abuelito de la calle, un lugar digno para vivir.

El abuelito tiene aproximadamente 80 años de edad y no cuenta con una vivienda propia y no tiene familiares, pero por fortuna cuenta con muy buenos vecinos, que en ocasiones le dan asilo en sus casa para que no duerma en la calle.

Una vecina del fraccionamiento le regaló un pie de casa, sin embargo le falta algunas mejoras ya que no cuenta con techo, puertas ni ventanas.

El pie de casa que han destinado para el abuelito se encuentra en la calle 65 A x 4 y 2 de Villas Oriente.

La verbena para recolectar fondos se llevará a cabo a partir de las 5 de la tardes. Para las personas que no puedan asistir a la verbena y quieran colaborar con esta causa, se pueden comunicar al 9994 56 08 77 con la señora Perla.

En la publicación se puede leer una serie de nombres que son los vecinos que usualmente fungen como donadores para que don Arcadio cubra sus necesidades.

Queremos felicitar a este grupo de vecinos que demuestran una vez más que hay muchas personas de la sociedad que aún tienen buena voluntad y vocación para ayudar al prójimo.

Esperamos que puedan conseguir sus objetivos y que don Arcadio pronto esté disfrutando de un hogar digno para vivir.

