Vecinos arriesgan su vida por un hueco al sur de Mérida

Caminar debajo de la banqueta y poner en riesgo constante su vida al pasar entre los vehículos, es lo que viven a diario los vecinos de la colonia San Antonio Xluch y Nocoh, luego que el Ayuntamiento de Mérida dejara los registros de aguas pluviales al descubierto en plena acera.

Vecinos que diario caminan hacia la avenida para poder tomar su transporte denunciaron sobre la calle 64 con 127 se encuentra al menos seis fosas, por lo que exigen a las autoridades de Obras Públicas una pronta solución.

En un recorrido por la colonia se pudo observar que la gente tiene que caminar sobre el asfalto, a pesar del tráfico que se genera, sobre todo en las “horas pico”.

Un señor que caminaba por la zona y que omitió su nombre, señaló que la desde hace tres semanas que los trabajadores de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mérida acudieron a realizar los agujeros para la creación de fosas, sin embargo, hasta el momento no han concluido con sus labores.

“Hace unas semanas vinieron varios trabajadores de la municipal, se pusieron a trabajar, hicieron los agujeros pero no ya no regresaron y nos dejaron toda la tierra sobre la banqueta, al momento de querer pasar no se puede y es molesto porque los camiones pasan muy rápido. La verdad hasta miedo me da caminar por aquí”, manifestó.