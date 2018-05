Varios candidatos a alcaldes en Yucatán con falta de preparación académica

Obligados por su escasa preparación académica, quienes aspiran a gobernar la mayoría de los municipios del interior deben recurrir a mentiras y planes hechos al vapor, incluso copiados de sus contendientes para intentar convencer al electorado. Además de analfabetas, los candidatos a alcaldes en su mayoría son resentidos, chapulines y cartuchos quemados que esperan conseguir incrustarse o seguir en el erario público.

La insuficiente preparación académica y la poca habilidad para analizar e interpretar información necesaria para diseñar y aplicar políticas públicas así como para operar los servicios urbanos como recolección de basura, vigilancia policiaca, dotación de alumbrado por mencionar algunos, en los municipios de Mérida, es el principal factor que impide el desarrollo óptimo de las municipalidades. Es innegable que la escolaridad de los presidentes municipales influye en su gestión, ocasionando muchas veces altos niveles de error e ineficiencia en la administración pública local.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Urbana, elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), tres de cada diez alcaldes en municipios yucatecos no estudió una licenciatura, mientras que en municipios rurales, el 60 por ciento de ellos no cuenta con una profesión, lo que incide en las decisiones que toman para llevar a cabo su administración.

En un mal gobierno municipal influyen varios aspectos, pero son las deficiencias educativas de las autoridades las que inciden en gran medida en las acciones que realizan, pues el desconocimiento de aspectos técnicos, económicos, geográficos, alcances sociales, propicia que los alcaldes tomen decisiones erradas.

El análisis menciona que un alcalde municipal debe tomar decisiones en temas diversos, desde el manejo de residuos sólidos hasta la seguridad pública, desde la atención civil de un evento climatológico inusual hasta una postura oficial en temas actuales como la paridad de género, la inclusión laboral y la agenda de la diversidad sexual, entre otros, por lo que necesitan tener conocimientos que suelen ir de la mano de la educación superior, de la que en promedio seis de cada diez no tiene en los municipios del interior de la entidad.

Salvo los candidatos a la alcaldía de Mérida que tienen preparación de licenciatura y de algunos municipios como Valladolid, Tizimín, Motul, Progreso, Umán, Conkal, donde los abanderados de las distintas coaliciones exhiben grados académicos de carreras truncas y licenciaturas, en otros municipios como Kanasín por ejemplo, es candidato a la alcaldía un sastre y no es que sea indignante el oficio, sino que para una localidad con tantos problemas por resolver como la recolección de basura, la inseguridad, el crecimiento desordenado, la ausencia de agua y luz, no solo se requiere un alcalde con un perfil académico óptimo, sino todo un gabinete competitivo y competente para proponer y dar las soluciones a los problemas que hoy por hoy aquejan a este importante municipio.

Y en el caso del municipio de Progreso donde por igual compiten un empresario textil contra un masajista, lo cual no tendría que ser obstáculo para que cualquiera de los dos llegara a la presidencia municipal pero sucede que a pesar de su supuesto éxito en los negocios, ninguno tiene una preparación académica que permita pensar a los electores que “podrán sacar del bache” a la municipalidad porteña

Ya que junto con el alcalde, funcionarios como los síndicos, regidores, secretarios de ayuntamiento o titulares de obras públicas también muestran la misma tendencia en escolaridad que repercute en sus decisiones de gobierno.

En Tahdziú, considerado el municipio más pobre entre los pobres de la zona sur de Yucatán, sus habitantes no tienen muchas alternativas para elegir entre un alcalde en funciones que se negó a renunciar a la alcaldía para buscar la reelección y candidatos como Robertina Yam que tiene como mérito ser la conyugue de un ex alcalde, pero ambos en cuanto a preparación académica están reprobados.

Otra muestra, sucede en el municipio de Peto que se encuentra poco más de 150 kilómetros al sur de la ciudad capital, donde el concepto de desarrollo sólo está en papel, porque no hay ni la mínima intención de involucrar a la gente en las acciones del gobierno local; en esa localidad se caracteriza en realizar de forma improvisada, obras anunciadas y que no terminan de acuerdo a la información entregada por Julio Anselmo Be Poot, uno de los aspirantes a ocupar la silla presidencial por la vía libre, es decir sin partidos y que tiene como preparación una carrera en retiro en la milicia nacional.

En Peto como en la mayoría de los municipios del interior, los servicios son pésimos, el gobierno local en turno sólo se ha dedicado a administrar la miseria y tras bambalinas construir su proyecto familiar o del clan grupal; ejemplos sobran y uno es la falta de agua, hoy en día, innumerables colonias de la cabecera municipal padecen la falta del vital líquido.

Ante la ausencia de esa preparación profesional, muchas de las acciones de gobierno que emprenden tienden a ser un “universo de improvisación y experimentación constante en la gestión pública”, subraya la investigación.

Y es precisamente en los municipios más rezagados donde la preparación académica de los candidatos es limitada, ocasionando que los ciudadanos tengan una gestión de mala calidad en seguridad, obras y servicios y solo aspiren a tener programas paternalistas sacados de la manga como la entrega de víveres cado dos meses, crías de cerditos, carne con hueso y algunos enseres de bajo monto para el hogar.