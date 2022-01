Variante ómicron, un gran reto para los empresarios de Yucatán

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán, Eduardo Alvarado Mujica, señaló que a un mes de la llegada de la variante Ómicron al Estado, esta nueva cepa se ha vuelto un gran reto para la iniciativa privada por las afectaciones que ha causado entre los yucatecos.

En entrevista con La Verdad Noticias, el líder de los empresarios yucatecos recordó que desde el pasado 30 de diciembre, la Secretaría de Salud (SSY) confirmó la llegada de la nueva variante, al ser detectada en al menos 13 personas en la entidad.

Refirió que como era de esperarse, los nuevos resultados positivos a Covid-19 se multiplicaron rápidamente, por los altos niveles de contagiosidad que se conocen de Ómicron, mismos que no han bajado de mil por día en Yucatán.

“Sí ha habido un efecto, una afectación muy importante con respecto al ausentismo en las empresas, prácticamente en el 74 por ciento de las empresas, según la última encuesta que hicimos en el Observatorio Estratégico de Yucatán, se han visto estas afectaciones”, indicó el empresario.

El también líder de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) en Yucatán, explicó que según los datos del estudio, alrededor del 30 por ciento de los trabajadores de las compañías yucatecas, han tenido que abandonar sus labores por incapacidad médica.

“Evidentemente sí ha habido un impacto en el ausentismo en las empresas, sí ha habido un gran efecto, pero pues la intención es seguir trabajando en conjunto, implementar medidas y hacer cada quién nuestra parte, para poder mitigar de la mejor manera este tipo de afectaciones”, afirmó el presidente del CCE.

Reconoció que por la falta de personal operativo, hay empresas en Yucatán, principalmente tiendas de conveniencia y cadenas de restaurantes, que han tenido que recortar horarios o cerrar sucursales momentáneamente, en lo que los trabajadores incapacitados por la enfermedad retornan a sus funciones.

En ese sentido, Alvarado Mujica llamó a toda la población yucateca a continuar respetando las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud, especialmente la reducción a la movilidad innecesaria, evitar el uso de cubrebocas de tela y optar por los N95, KN95 o KN94, así como completar el esquema de vacunación contra Covid-19, que actualmente ya incluye tres dosis en personas de hasta 40 años.

“Un dato que es importante tener es que en la actualidad, la mayor parte de los hospitalizados que llegan por la parte Covid, han sido no vacunados, es decir, casi un 70 por ciento no han sido vacunados o no tienen su esquema de vacunación completo, por lo cual sí es muy importante reforzar nuevamente ese mensaje”, enfatizó.

Finalmente, recalcó que los empresarios están haciendo de su parte colaborando con las autoridades de Yucatán para continuar con la reactivación económica, pero es cuestión de todos los habitantes del estado conseguir la reducción de los contagios y fallecimientos por Covid-19.

Sector terciario

De manera generalizada, el 30 por ciento de los trabajadores se ha incapacitado por Covid-19

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Mérida, Iván Rodríguez Gasque, indicó que aunque el problema de los contagios ha sido generalizado, el sector terciario es uno de los que mayor problemas presenta por la falta de personal.

“Sin duda el tema de la variante Ómicron está haciendo esto más complejo, sabemos que tenemos muchísimos casos al día de hoy”, reconoció el empresario, quien dijo que de por sí enero es un mes de cuesta económica, que ahora se va a extender por al menos todo el primer trimestre del año, si no se reducen los contagios.

Cabe destacar que según la SSY, desde la llegada del Covid-19 a Yucatán, en marzo de 2020 y hasta el domingo 30 de enero de 2021, las autoridades han contabilizado un total de 242 mil 303 casos sospechosos, de los cuales 96 mil 707 han arrojado resultado positivo.

De los casos confirmados, 80 mil 467 pacientes en Yucatán ya se recuperaron de la enfermedad y 6 mil 614 perdieron la vida.

