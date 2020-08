Vapulean a Mauricio Vila en encuesta realizada en Facebook

En una página de Facebook con sede en Mérida llamada Yucredencuestas se plantea la pregunta ¿Volverías a votar por Mauricio Vila para otro puesto público? la cual contó con una abrumadora respuesta negativa.

De manera brutal cientos de usuarios no solamente contestan que no otorgarían su voto al actual gobernador de Yucatán, sino que incluso comparten los motivos por los que no lo harían, siendo muchos de ellos realmente duros.

La página Yucredencuestas plantea varias preguntas relativas al mandatario estatal solicitando la participación de los yucatecos entre las que destacan si están de acuerdo con la revocación de mandato del gobernador, donde tampoco queda bien parado con abrumadora votación a favor.

Otra encuesta donde la diferencia fue abismal en contra fue la que plantea si los ciudadanos están de acuerdo en que se cancele de manera definitiva el reemplacamiento en Yucatán.

Durísimas críticas contra Mauricio Vila

En esta encuesta son cientos los comentarios que se oponen a que Mauricio Vila ocupe en el futuro otro cargo público, al calificar su mandato de mediocre e incluso señalar de manera peyorativa la mayoría de sus acciones.

“Noooo es una ratota que solo beneficia a amigos conocidos y solo pide prestamo prestamo para después los yucatecos lo paguen”; “Ni que me paguen, si no le di mi voto antes y no lo conocía ahora con todas sus gracias mucho menos gobierno nefasto, ladrón y gandalla”, fueron dos de los menos agresivos.

“No jamás lo volvería hacer decepción total y miren que yo lo defendía muy desilusionado de su gestión es más de lo mismo”; “Creo que esta pandemia acabó con su carrera política así como acabó con muchos negocios sus geniales ideas”, fueron otros más leves.

Cientos de yucatecos manifestaron su animadversión contra el gobernador de Yucatán, calificando de pésimas la mayoría de sus medidas.

“No. Nos equivocamos grandemente. Ni modo, así vamos conociendo y aprendiendo. Siempre buscando la diferencia, ojalá un día nos toque alguien que en verdad esté comprometido con lo que el pueblo necesita”; “Le quedó grande el puesto a Viladron, pensó que podía hacer con el pueblo de Yucatán su reverenda gana, fuera el huach”, acotaron otros dos ciudadanos.

“No vote por él y no me arrepiento de no haberlo hecho, no tiene la capacidad para dirigir a un pueblo”; “No Vote por este mono y jamás lo haría, es una persona nefasta, prepotente, interesado y muy mal gobernante”, fueron otros dos que marcaron el tono de la mayoría de los comentarios.