Van contra guarderías de riesgo en Yucatán

Guarderías Sedesol Yucatán

Alteraciones de los padrones de los niños, lo cual constituye un fraude con el que obtienen mayores subsidios, así como los riesgos de seguridad que existen en las más de 200 guarderías de Yucatán, han sido un dolor de cabeza para la delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que está en pleno final de administración.

El delegado Miguel Enríquez asegura que pese a estar cerca del final de su administración, al igual que de las delegaciones, no bajan la guardia en la detección de irregularidades en sitios tan importantes por atender niños.

Sin duda las estancias infantiles, a las que se provee de más de 75 millones, enfocados a la correcta atención de 6,700 niños en 200 guarderías a lo largo y ancho de Yucatán. Se pueden registrar hasta dos niños por mamá desde edades de un año hasta 3 años y 11 meses, y se convierten en una gran ayuda para las mamás que estén buscando empleo.

Delegado Sedesol

Al año se abren entre tres y cinco, aunque muchas veces son cambios de domicilio o de directiva. Se necesitan espacios amplios y adecuados. La supervisión se realiza cada dos meses y cada semestre deben estar confirmadas todas las estancias infantiles, al revisar las listas de asistencia de los padres, que no haya duplicidad de nombres para que obtengan mayores apoyos, así como los horarios de entrada y salida. También que las instalaciones cumplan con los requisitos de seguridad establecidos en el reglamento de protección civil, así como la aptitud del personal para la atención de los pequeños. También nos apoya el DIF con el asesoramiento de la nutrición de los niños, al igual que la SEP, para que el modelo educativo sea lo más cercano a un preescolar. Se debe tener un número de alumnos y un tiempo de permanencia promedio de 8 horas para contar con el subsidio de Sedesol. En caso se registrarse alguna alteración en el padrón de niños es el cierre del lugar, pues es un fraude.

Hay reuniones constantes con personal de las estancias para que estén más vigiladas y esos casos no se repitan. Sobre la detención de una persona nos tomó de sorpresa, porque nadie nos notificó y por eso ahora no podemos bajar la guardia; hay mayor contacto con personal de las estancias para evitar que se repita este hecho. En las supervisiones se detallan las carencias con alertas en rojo, lo cual quiere decir que tienen 10 días para solucionar el problema, o podría derivar esto, incluso, en la clausura y cierre.

En mi administración unas seis, pues no subsanaron las fallas o riesgos que ponían en peligro a los menores que ahí acudían. Generalmente estas quejas llegan de los padres de familia, al darse cuenta de las condiciones en que cuidaban a sus hijos. Se dio un caso de una persona que tenía una estancia subsidiada por nosotros que no permitía el paso a los inspectores por notorias anomalías; cuando al fin los dejó entrar, ya nos les permitió retirarse, llegó la policía y detuvieron a todos para aclarar el asunto. Obviamente nos dieron la razón y le fue retirado el subsidio y nuestro aval.

Fue superior a los 900 millones de pesos, de los cuales alrededor de 750 millones fueron en beneficio de los adultos mayores; uno de los principales logros es que se incorporaron al padrón a más de 100 mil abuelitos, además de apoyar 50 proyectos para este sector, por parte de asociaciones civiles, con 8.5 millones de pesos. Esperamos llegar a 200 mil beneficiarios y un presupuesto de 1,500 millones de pesos. Además, otorgamos 3.2 millones de pesos este año al seguro de vida para jefas de familia, para que, en caso de que ocurra una desgracia, más de 700 menores de 550 familias puedan continuar con su educación.

Bueno la estafa maestra fue antes de que yo llegara, y pues la verdad yo no estuve y no tengo registros; como que limpiaron muy bien cuando yo entré ya no había ni siquiera temas de pagos a escuelas