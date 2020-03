Van 4 casos de Covid-19; lista la cuarentena

Luego de que se diera a conocer el primer caso en una paciente femenina del nuevo COVID-19 en Yucatán y varios casos como sospechosos, los cuales están bajo observación, de los cuales tres mas resultaron positivos el lunes, se estableció un periodo de cuarentena y diversas medidas que la población deberá seguir a partir de hoy martes 17 de marzo entre las que destacan la suspensión de clases en todos los niveles educativos, así como la cancelación de eventos públicos que tradicionalmente congregan a miles de personas como la contemplación del equinoccio en las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Dzibilchaltún, además de la postergación del reemplacamiento vehicular Yucatán 2020.

Desde el domingo prácticamente la capital Yucateca lució semivacía, calles con poco tráfico vehicular y parques solitarios a excepción de Plaza Grande en donde se podía ver a algunos turistas paseando.

La situación fue distinta en las tiendas de abarrotes y supermercados, pues ante la posibilidad de un brote masivo de la enfermedad y las medidas restrictivas, los yucatecos se lanzaron a hacer compras de pánico en comestibles, papel higiénico y productos de limpieza y desinfectantes.

Resienten restricciones el pequeño comercio

A diferencia de las grandes cadenas comerciales, los vendedores semifijos y comerciantes en pequeño fueron los primeros en resentir los efectos de la cancelación de actividades públicas.

Estos pequeños comerciantes son quienes todavía van a resentir los efectos de las medidas sanitarias y la cancelación de eventos, estamos hablando de comerciantes de comida, antojitos, frituras, pan, artesanías, recuerdos, y toda clase de productos que se ofrecen en la calle y en lugares semifijos, porque ellos van al día en sus escasas ganancias.

No son vacaciones, llaman a atender las medidas sanitarias

Al llamado de suspender actividades académicas y mantener a los hijos en casa, se unió el colectivo de “Docentes Unidos Luchando en Yucatán”, que encabeza Jesús González Cupul, quien por medios sociales replicó el llamado a padres, madres de familia y tutores atender las disposiciones para no salir a ningún lugar de reunión masiva y abierto, que suponga un posible riesgo de contagio.

No son vacaciones, vamos a ser responsables, haciendo la parte que nos toca, dijo el representante de los docentes.

El martes (hoy) únicamente directores y directoras de planteles se deberán presentar a sus centros de trabajo, para informar a los padres, madres y tutores de las medidas implantadas, y de que el retorno a clases está programado para el 20 de abril; todos los demás docentes, personal administrativo, conserjes, etc. deberán quedarse en casa a partir de ya, pendientes de los anuncios oficiales

Diputados suspenden sesiones y blindan el Congreso

El Congreso del Estado inició la segunda fase preventiva por la alerta sanitaria establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con motivo del brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) con el objetivo de prevenir y evitar el brote o la propagación de esta enfermedad.

Los representantes de las siete fuerzas políticas que integran la Junta de Gobierno, en coordinación con la Presidencia de la mesa directiva, acordaron suspender de manera inmediata todos los actos oficiales, sesiones de comisiones, sesiones de trabajo, así como visitas académicas y sesiones plenarias durante los siguientes 15 días, en espera de la evolución de la contingencia en el estado. Además, los eventos considerados en las leyes o decretos se ajustarán y reprogramarán en las fechas que así se considere.

De la misma manera se dio la indicación a la Dirección de Administración y Finanzas para que las actividades administrativas y técnicas se realicen únicamente con el personal esencial; así mismo, deberán prever que el personal que por su condición de vulnerabilidad propia o del núcleo familiar se considere de alto riesgo de contagio, se les otorgue facilidades para ausentarse de sus labores sin menoscabo de sus prestaciones laborales, lo anterior se aplicará también a las madres de familia que laboran en el Poder Legislativo cuyos hijos se encuentren en suspensión de actividades escolares por la contingencia sanitaria.

Igual se instalaron filtros sanitarios, uno en cada entrada del edificio

Mismos que cualquier persona que por alguna razón tuviera que entrar al recinto tendrá que pasar. Así como se proveyó de gel antibacterial en diversos puntos del recinto legislativo.

EVITAR AGLOMERACIONES

Con el objetivo de tomar acciones preventivas ante la emergencia de salud ocasionada por el coronavirus covid-19, Movimiento Ciudadano y las demás fracciones parlamentarias acordaron suspender reuniones masivas en el Congreso del Estado de Yucatán.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Silvia América López Escoffié indicó que no se están parando labores en el Poder Legislativo, sólo se están evitando aglomeraciones y eventos públicos no esenciales.

López Escoffié agregó que en su caso particular, continuará trabajando y analizando las iniciativas que presentará, junto con su compañera de bancada Milagros Romero Bastarrachea en próximas semanas.

Adopta medidas preventivas Tribunal Superior

Con la finalidad de prevenir riesgos de contagio por Coronavirus (COVID-19), los Plenos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura, adoptan medidas sanitarias ya ampliamente difundidas, aplicables del 17 al 31 de marzo de 2020.

Dada la situación mundial del Coronavirus (Covid-19) y la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial acordaron suspender y posponer hasta nuevo aviso todas las actividades de capacitación, formación y actualización programadas hasta antes de esta contingencia. De igual manera, el TSJ informó también que se suspenden temporalmente las visitas escolares y la prestación del servicio social y prácticas profesional. Se informará oportunamente sobre su reprogramación.

SONDEO

(fotos y textos William Gamboa/Salvador Pérez)

Sharon Gamboa Patrón, Ama de casa.

¿Qué piensa sobre la suspensión de clases?

Que no es algo agradable porque los niños se quedan sin clases, pero entiendo que está bien por la salud de los demás.

¿Tiene a alguien que cuide de sus hijos, ya que no van a ir a la escuela?

Fomentar la comunicación, la convivencia, ponerlos hacer tarea y que practiquen todo lo necesario para que cuando entren a la escuela no se queden atrás con sus estudios. No creo poder dejarlos con alguien porque yo estoy al cuidado de ellos ya que no trabajo.

Héctor Gil Pérez, Mecánico.

¿Qué piensa sobre la suspensión de clases?

Creo que es algo necesario.

¿Tiene a alguien que cuide de sus hijos, ya que no van a ir a la escuela?

Pues pienso dejarlos con mi esposa para que los cuide mientras yo me voy a trabajar y si ella saliera por alguna razón los dejaría con su mamá.

Ezequiel Chan Gamboa, Empleado.

¿Qué piensa sobre la suspensión de clases?

Pues hasta este punto son medidas muy absurdas porque pienso que solo están alarmando a la gente nada más.

¿Tiene a alguien que cuide de sus hijos ya que no van a ir a la escuela?

Pues hay una señora que es muy amiga de nosotros y quiere mucho a nuestra hija y pues ella la cuida cuando nosotros nos vamos a trabajar o en ocasiones salimos a algún lugar.

¿Quién cuida a sus hijos mientras usted trabaja?

María Canté Pool, Empleada:

Recurro a mi mamá para que me cuide a los niños, porque yo tengo que trabajar.

Mariela Dzul Canté, Ama de casa:

En mi caso no tengo problemas porque soy ama de casa, pero veo que mis vecinas si se las ven difícil porque tienen que buscar quien cuide a sus hijas.

Alondra Lucero Domínguez Pérez, Empleada:

Mi mamá es quien me cuida a mi hija, ya que mi esposo y yo trabajamos.

Luis Náhuatl Arias, Cocinero:

Una vecina nos cuida a los niños cada que necesitamos de ella y ahora no es la excepción, tanto mi esposa como yo trabajamos.

Jorge Dzib Canul, Empleado:

Mi suegra es quien cuida hoy y siempre a mis tres hijos.