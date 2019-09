“Vamos muy bien", reiteró AMLO al presentar Paquete Económico 2020

El primer mandatario Andrés Manuel López Obrador al dar un mensaje a todos los mexicanos que “vamos muy bien, que afortunadamente vamos a seguir garantizando el bienestar del pueblo. Y esto es posible porque nos está resultando la fórmula de acabar con la corrupción y de hacer un gobierno austero, de manera muy clara no se permite la corrupción y esto ha significado ahorros muy importantes”. Además de que tenga confianza toda la gente en su gobierno.

El presupuesto rinde más,” cuando hay corrupción, si se hace una obra que cuesta 100 millones la cobran en 300 o en 500, o hay muchísimos ejemplos: les dan los anticipos y se quedan con el anticipo y no hacen la obra, o no entregan lo que supuestamente vendieron”.

Entonces, recalcó: “vamos bien, porque ya no se va a el dinero del presupuesto, como era antes, por el caño de la corrupción.

Y vamos bien porque ya no hay lujos en el gobierno, no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales, ya no tiene el presidente una guardia de ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial. Imagínense cuánto significa esto de ahorros.

Asimismo puntualizó: “vamos bien, porque ya los funcionaros públicos no viajan sin ton, ni son al extranjero, ya no hay avión presidencial, ya no se utilizan aviones, helicópteros, para el traslado de funcionarios, usaban los aviones hasta para ir de compras y los helicópteros hasta para ir a jugar golf.

Además, externó que “ya no hay las pensiones millonarias a los expresidentes, ya no se destinan seis mil millones de pesos para la atención médica a los altos funcionarios públicos, ya no hay cajas de ahorro especial para los altos funcionarios púbicos. Hay un gobierno austero, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Esta es la principal fuente de financiamiento del presupuesto, el combate a la corrupción y hacer un gobierno austero, aclaró.

“Esto no se aplicaba antes. No está en el llamado paradigma neoliberal. Es más, si ustedes buscan en los discursos, en todo el periodo neoliberal en 36 años van a encontrar muy pocas veces utilizada, repetida, la palabra corrupción. Todo lo que aparecía en el discurso tenía que ver con políticas públicas y con reformas estructurales y la agenda dictada desde el extranjero, que no obedecía a nuestra realidad”.

Por eso, añadió: “¿qué le transmito?, ¿qué les digo a todos los mexicanos de manera muy especial a la gente humilde, a la gente pobre? Que están garantizados sus apoyos, que todos los adultos mayores van a estar recibiendo día con día permanentemente su pensión, que todos los discapacitados pobres, de manera especial niñas y niños, su pensión está garantizada para finales de año y para todo el año próximo.

Además externó que “garantizó que se mantengan las becas para estudiantes pobres, se garantizó que todos los estudiantes de preparatoria tengan su beca, se garantizó que los que están estudiando en las universidades de familias humildes, de familias pobres, su beca, y se garantizó que continúe el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.

“Está garantizado también el programa -como aquí se dijo- de Sembrando Vida, y vamos de 500 hectáreas a un millón de hectáreas, y de 200 mil empleos a 400 mil empleos en ejidos, en pequeñas propiedades; sostuvo.

Está garantizado-agregó- también el que lleguen los apoyos a los productores de manera directa, lo que era el Procampo y que ahora es Producción para el Bienestar. Están garantizadas las Tandas para el Bienestar.

Asimismo: “ está garantizado el que no falten las medicinas, los médicos. El que no se reparen y se terminen de construir centros de salud, hospitales. Está garantizado, y es un compromiso, iniciar el programa de basificación de todos los trabajadores de la salud. Para ser precisos, el presupuesto real para la Secretaría de Salud, para el sector salud, aumenta 40 mil millones de pesos.

De la misma forma puntualizó que “está garantizado que no va a aumentar la deuda pública, no ha aumentado ni aumentará el año próximo. Está garantizado que no aumentan los impuestos en términos reales, no han aumentado en este año ni el que viene. Está garantizado que no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz este año y el próximo en términos reales.

Subrayó que: “a los que les parece que no vamos a poder, les digo: si se cayó 200 mil barriles diarios el año pasado la producción, ¿por qué nosotros -si estamos actuando con eficiencia, sino hay corrupción, si se está invirtiendo más en Pemex- no vamos a levantar el año próximo la producción en 200 mil barriles?

En síntesis garantizó que en el Paquete Económico 2020, continuarán los apoyos para adultos mayores, menores con discapacidad, estudiantes, jóvenes, productores del campo y pequeños empresarios, además de que se prevé crecer entre un 1.5 a 2.5% en relación al Producto Interno Bruto (PIB).

Recalcó que se acabaron los tiempos en que el “presupuesto federal se iba por el caño de la corrupción”, por lo que el mandatario hizo un llamado a todos los mexicanos a tener confianza en el manejo de las finanzas públicas.

En este contexto el Gobierno Federal planteó otorgar 2 mil 50 millones de pesos al Tren Maya, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 que sumados a los 5 mil 820 millones de pesos que se aplican en este 2019 para su arranque, son más de 7 mil 870 millones de pesos que impactarán positivamente a la región con más recursos y empleo, máxime que para la Refinería Dos Bocas se contemplan invertir 41 mil 256 millones de pesos.

Además, el presidente AMLO puntualizó que en la política social en la que se incluye el impulso de la educación, la recuperación de Pemex, la inversión en la CFE, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el tren interurbano México-Toluca, la ampliación de la línea 12 del Metro, así como la continuación de la construcción de la Refinería Dos Bocas y por supuesto el Tren Maya.

Adelantó que para el próximo año el programa ‘Sembrando Vida’ crecerá al pasar de 500 mil hectáreas cultivadas a un millón, lo que generará 400 mil empleos en ejidos y propiedades; asimismo, ‘Producción para el Bienestar’ y ‘Tandas para el Bienestar’, continuarán.

Sostuvo que el Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo, contempla un aumento de 40 mil millones de pesos en el sector salud, con lo que se aseguran los medicamentos y trabajadores de la salud en los hospitales, así como la reparación y conclusión de infraestructura de este rubro.

Además, en 2020 iniciará el cumplimiento del compromiso de basificar a médicos, enfermeros y administrativos.

Indicó que las prioridades de la administración pública en cuanto al presupuesto son apoyar los ‘Programas Integrales de Bienestar’ y la creación de empleos; brindar seguridad y continuar la reactivación de Petróleos Mexicanos.

“Está garantizado que vamos a mantener una política económica procurando no gastar más de lo que ingresa a la Hacienda Pública, es decir, no van a haber faltantes, no va a haber déficit. Y esto nos permite que se mantenga estable el peso”, enfatizó.

Indicó por último que se realizan esfuerzos importantes para no aumentar la deuda soberana en términos reales, a la cual se destinarán 728 mil millones de pesos el próximo año.

Trabajan de día y de noche

En su oportunidad el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, quien aceptó que trabajan largas horas durante la noche y el día, como lo destacó el presidente, que para el próximo año se prevé un crecimiento entre 1.5 y 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) para el próximo año, además de que se calculó el precio del petróleo del 49 dólares por barril, además de que se mantendrá una inflación del 3% y continuará el precio del dólar en 20 pesos.

Además, se prevé una plataforma de producción de petróleo de 1.951 millones de barriles diarios, cifra basada en el plan de negocios de Pemex y las estimaciones de la Secretaría de Energía sobre la producción de privados.

En que dicho Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020, se plantean recursos por 6.1 billones de pesos sin incrementar impuestos; el funcionario federal destacó que ese paquete, que es el primero que se elabora por completo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está construido bajo los principios de generar estabilidad macroeconómica y certidumbre financiera.