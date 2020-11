Vamos a fondo contra corrupto gabinete de Mauricio Vila

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Yucatán, Francisco Torres Rivasdijo que van con una nueva denuncia por corrupción del ex fiscal Wilbert Cetina Arjona.

PRI busca que los actos de corrupción en el gobierno de Mauricio Vila no queden impunes

Los hechos que se han conocido deben ser sancionados al igual que los cometidos por otros integrantes del gabinete de Mauricio Vila.

Además en entrevista para La Verdad Noticias habló de la renovación de la estructura -106 Comités Municipales e igual cantidad de Consejos- con lo cual, el tricolor se encuentra listo y fuerte para participar en la contienda interna y la jornada electoral del 2021.

“En la renovación de los 106 comités municipales y los 106 consejos hemos logrado integrar a personas nuevas y que por primera vez tienen la experiencia de encabezar o de integrar un comité muchos jóvenes que se han integrado y que esto le añade una dinámica muy interesante por supuesto en la reunión en la renovación de los consejos municipales el tema de la paridad 35% de jóvenes y esto nos abre una cantera de nuevos cuadros” dijo el dirigente tricolor en Yucatán Torres Rivas.

Tenemos la gran responsabilidad como dirigencia del partido de tomar las mejores decisiones junto con los ciudadanos de los municipios y no podemos equivocarnos y no nos vamos equivocar porque vamos a tomar de la mano de la ciudadana a los mejores perfiles de mujeres y hombres para dar la batalla en este proceso electoral, agregó.

Cada municipio tendrá un traje a la medida, vamos aplicar distintas estrategias para cada municipio, y por cada sección electoral, vamos a hacer una campaña de mucho territorio pero también de mucha inteligencia y de cosas nuevas, que van a hacer inéditas, porque está nueva realidad con la pandemia del coronavirus, así nos lo exige, planteó.

"Estoy convencido de que estamos construyendo un nuevo PRI".

"Un PRI donde todos están invitados trabajar para construir un mejor Yucatán, de oportunidades para todos; hemos cerrado filas con la ciudadanía, en unidad como un solo equipo", afirmó el líder estatal del tricolor.

El PRI está decidido a recuperar los espacios perdidos, manteniendo también la mayoría en el Congreso local y la mayoría de los ayuntamientos de Yucatán; y convertirse además en un verdadero contrapeso.

PRI quiere ser un verdadero contrapeso del gobierno

Aseguró que durante sus visitas a los municipios, las personas le dicen que están arrepentidos de haber votado por opciones distintas a las que ofrecía el PRI pero que en la jornada de junio de 2021, “tendremos la oportunidad de replantear este voto”.

El presidente del PRI mencionó que la sociedad yucateca tiene la posibilidad de comparar el trabajo realizado por los gobierno del Revolucionario Institucional y sus resultados, con los problemas que se viven hoy en día por los malos gobiernos que hoy tenemos; “gobiernos de ocurrencias y caprichos como federal o gobiernos envueltos en cuestionamientos de corrupción y tráfico de influencias, que solo buscan el beneficio propio o de su gente cercana, como ocurre en Yucatán con el gobierno de Mauricio Vila.”

Descomposición en Yucatán

Con relación a esto y ante preguntas formuladas dijo que lo último que ha pasado en el gobierno que encabeza Mauricio Vila, es un escándalo con el tráfico y manejo discrecional de la justicia en la fiscalía y que se suma una ola de escándalos como lo que pasa en la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) y a falta de transparencia que se ha dado en el manejo de los recursos públicos donde solo se han visto favorecidos los allegados y amigos del gobernador.

Hay una grave descomposición en Yucatán, porque vemos a un gobierno insensible, incapaz de dar la cara a los ciudadanos y de explicar lo que está ocurriendo.

Por ejemplo, ahora con el tema de la renuncia del Fiscal que involucra a más funcionarios en el manejo discrecional de la justicia.

Por esta razón en el PRI formamos un comité jurídico que analiza los actos de corrupción y el tráfico de influencias en la Fiscalía General de Yucatán, para seguir sus cauces legales, y anticipó que en los próximos días el PRI interpondrá una nueva denuncia ante la Fiscalía y buscara llevarla a instancias federales para que sean sancionados los involucrados pues la sociedad yucateca no se merece estos actos ofensivos, como los ocurridos en la fiscalía.

El dirigente del PRI en Yucatán, Francisco Torres, advirtió que el gabinete de Mauricio Vila, esta repleto de corrupción

Detalló que ante las evidencias públicas – sobre los actos de corrupción suscitados en la Fiscalía General del Estado, la renuncia de Wilbert Cetina Arjona, ex titular de la dependencia en medio de estos hechos, así como por la presunta participación de la titular de la Secretaría de Gobierno María Fritz – el partido denunciará estos hechos formalmente ante las autoridades correspondientes para que sean investigados y sancionados, ante lo cual también anticipó que solicitará la separación del cargo de todos los involucrados para que no se entorpezcan las investigaciones.

Calificó de lamentable que el gobernador Mauricio Vila, hasta el momento no haya emitido una postura ante todos los señalamientos de corrupción en la fiscalía estatal.

Desasbasto de Medicinas y vacunas

Desde antes de la pandemia ya en Yucatán se veía un desabasto de medicinas y vacunas, nosotros en el PRI tenemos una farmacia que atiende por igual a militantes y personas que no están afiliadas, porque hemos visto que al acudir a sus citas médicas solo les dan la receta pero no los medicamentos, entonces en el PRI nuestra farmacia a entregado medicinas a todo quien lo ha solicitado.

De acuerdo a nuestros registros, el surtido de recetas de instituciones médicas públicas se ha disparado un 300 por ciento, dijo.

Las personas nos dicen que nos hay medicinas ni tampoco vacunas y con la pandemia, la situación se agravó y tenemos como lamentable ejemplo el caso de los niños con cáncer cuyos tratamientos se han visto afectados.

Solo se han ido dos otres malos

Al hablar de la incorporación de Ivonne Ortega a las filas del partido Movimiento Ciudadano, Panchito Torres dijo “A Ivonne la veo en el ámbito nacional, ella es mi amiga y la gente lo sabe pero cada quien tiene su camiseta puesta.

Al PRI le corresponde salir a ganar con nuestras estrategias, con nuestras plataformas y con nuestros candidatos.

Insistió que en Yucatán hay una verdadera refundación de su partido, “se acabó la simulación, los chantajes, y las malas prácticas que, lamentablemente, algunos personajes hicieron acá en el partido, y que hoy afortunadamente ya se fueron; estaban acostumbrados a chantajear, pedir cuotas y hasta vender candidaturas, y esas prácticas no tienen cabida en nuestro partido, eso se terminó” afirmó tajante el presidente del PRI en Yucatán al mencionar que han sido dos o tres personajes acostumbrados a estas prácticas que al ver que ya no tenían cabida, prefirieron renunciar al partido, pero se fueron solos; no hay desbandada, abundó.