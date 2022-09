Valeria Peniche, yucateca que destaca en la natación

Con un total de cinco medallas obtenidas en un solo certamen internacional de natación, la atleta yucateca Valeria Peniche Manzanares, se posicionó como una de las mejores competidoras de esta disciplina en el estado y como una joven promesa en el deporte de Yucatán

Valeria Peniche Manzanares

¿Dónde lograste esta hazaña?

Durante el Campeonato Panamericano y Sudamericano Máster de Natación, realizado en Medellín, Colombia, tuve un rendimiento sobresaliente en la disputa de esas competencias, quedando en el segundo lugar de las pruebas 50 metros pecho, 50 metros libre, 200 metros pecho y 100 metros pecho.

¿Cómo te sentiste al volver a casa?

Definitivamente me sentí muy orgullosa, por mi, por mi familia, por el estado, por los resultados que obtuve gracias a mi desempeño en el torneo, que contó con más de mil 500 deportistas de más de 25 países de todo el continente.

¿Qué tal las rivales?

Entre los países que participaron estuvieron Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Islas Caimán, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Brasil y Canadá, entre otros, los cuales tienen muy buenos competidores con quienes seguro me voy a seguir topando en próximas competencias.

¿Desde cuándo comenzaste en este deporte?

Inicié mi trayectoria a los 11 años y luego de un gran avance, los entrenadores notaron mi potencial durante mi participación en el campeonato nacional organizado por la Federación Mexicana de Natación.

¿Qué piensas cuando te dicen que eres promesa en el deporte?

Estoy muy feliz, pues he logrado mejorar mucho en poco tiempo, próximamente me prepararé para el nacional de curso corto que se realizará en octubre. Entreno muy fuerte para las competencias y me siento satisfecha por los resultados que he obtenido, pero voy a seguir trabajando fuerte para obtener mejores puestos.

¿Buscas el oro?

Creo que ese es el objetivo de todo deportista que se dedica profesionalmente a su disciplina. Con mi esfuerzo, el apoyo de mi mamá y también de mis entrenadores, seguramente lograré mi meta.

