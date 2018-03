Vacían cajas de seguridad por temor a ser decomisadas en Mérida

MÉRIDA, Yucatán.- Esta mañana decenas de personas se dieron cita a la sucursal de Mérida de ‘First National Security’ a retirar sus objetos de valor resguardados en las instalaciones del lugar. A la salida de la sucursal ‘Firs National Security’ se podían observar vehículos de lujo, gente corriendo y saliendo con mochilas y maletas llenas. En el ambiente las personas formadas en una fila respiraban miedo y desesperación por recuperar sus valores y pasaban una por una a buscar sus valores. Decenas de personas ya habían ingresado a retirar sus pertenencias y otras tantas seguían formadas a las afueras del lugar esperando su turno. Hace unos días la sucursal de la empresa en Cancún sufrió un decomiso en el vecino estado de Quintana Roo, tras ese hecho los meridanos se preocuparon y decidieron retirar sus pertenecías antes de que se suscite un posible decomiso en la sucursal meridana.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

Santiago Ancona Teigell, ha afirmado que defenderán a los usuarios de las mil 500 cajas que se llevó la SEIDO “de manera irregular” con una abogada de la capital del país para trabajar con los afectados de manera particular, sin embargo en el comunicado emitido por su hermana, pide hacer viral el caso para llegar a un común acuerdo y se respeten los derechos de los usuarios.El 9 de octubre las oficinas de First National Security en Cancún fueron intervenidas por la SEIDO y en su momento se manejó que fue por una investigación sobre recursos del ex gobernador Roberto Borge o la ya detenida la líder del cártel de, Leticia Rodríguez Lara,, tenían en resguardo. Desde hace tres días, clientes de First National Security en Cancún se han apostado afuera de las instalaciones de para evitar que sus pertenencias sean trasladadas a la PGR en la Ciudad de México, para lo cual se ampararon pero algunos no están teniendo efecto, toda vez que la empresa solo amparó al dueño, Santiago Ancona Teigell.Más de mil 500 usuarios de la empresa de seguridad First National Security de México SA de CV se vieron en la difícil situación de quedar en la expectativa de qué pasará con sus pertenencias que tenían en resguardo de la empresa, ya que personal de la Secretaría de Marina y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) abriera y confiscara sus pertenencias, trasladándolas a sus instalaciones centrales en la Ciudad de México.