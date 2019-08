Vacacionistas tomen precauciones: Tormentas eléctricas y lluvias en Yucatán

Lluvias vacaciones Yucatán

La llegada de la onda tropical No. 27 traerá lluvias importantes durante el fin de semana a la Península de Yucatán, se espera que el fenómeno meteorológico de origen a la formación de tormentas en la mayor parte de la región.

Viento oferto, tormentas eléctricas y chubascos de diversa intensidad, así como granizo podrían registrarse a lo largo del territorio.

Los acumulados máximos de precipitación serían de fuertes a muy fuertes en los tres estados de la Península.

Pese a la llegada de la onda se prevén temperaturas muy calurosas que alcanzarían máximas de entre 35° C y 40° C en Yucatán.

La temporada de lluvias ha dejado gran cantidad de daños en diversas partes del territorio, a las autoridades de cada municipio se les ha acumulado el trabajo solucionando la cantidad de reportes por desperfectos causados por as lluvias.

En el transcurso del fin de semana se prevén temperaturas muy calurosas que alcanzarían máximas de entre 35° C y 40° C en Yucatán, las mínimas al amanecer en los tres estados se ubicarían alrededor de los 25° C.

Pronóstico nacional:

Península de Yucatán: Cielo nublado por la tarde con lluvias fuertes en Campeche e intervalos de chubascos en el resto de la región, todas acompañadas de descargas eléctricas. Clima muy caluroso y viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas que pueden superar 50 km/h en Campeche y Yucatán.