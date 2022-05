Va y Ven excluye a pasajera con transportadora para gatos

A través de redes sociales una usuaria del servicio de transporte público Va y Ven, denunció que el conductor de una de las unidades no le permitió el abordaje, debido a que llevaba consigo a su mascota en una jaula transportadora.

Karen Castillo relató en una publicación, cómo la mañana de este lunes acudió como de costumbre al paradero de esta ruta que recorre el periférico de Mérida, pero en esta ocasión llevaba consigo a su gatita, quien sería atendida por un veterinario.

No obstante, luego de la espera llegó al paradero la unidad 10111, cuyo conductor le impidió el acceso, alegando que no está permitido llevar animales a bordo de los nuevos autobuses del Va y Ven.

“Cabe recalcar que mi gatita iba en su transportadora, como corresponde, no iba en mi manos (...) Me sorprendió porque en dos ocasiones vi gente subiendo con sus animales y en la mano y le cuestione justo eso y simplemente me dijo que no”, compartió la afectada.

La mujer añadió que tras unos momentos de discusión, el conductor de la ruta de transporte público reportó la situación con algún superior, señalando que a bordo llevaba una pasajera que estaba ocasionando “disturbios” y no se quería bajar.

Además, el prestador del servicio dio aviso al 9-1-1 para que acuda una unidad de la Policía Estatal, cuyos elementos trataron de mediar la situación. Por un lado, la pasajera comentaba que el animal estaba siendo transportado debidamente y por el otro, que es parte del reglamento de la nueva ruta.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Sin favorecer a nadie

Karen llevaba a su gato al veterinario, dentro de una jaula transportadora

Según añadió Karen Castillo, el elemento de la policía no le dio la razón a ninguno, pero retiró a la unidad de transporte y solicitó a la usuaria que esperara el siguiente. No obstante, la otra unidad tampoco quiso permitirle el acceso.

Finalmente, fueron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) los que se encargaron de ayudar a la mujer a llegar a su destino, ya que según escribió, lo único que llevaba de dinero lo depositó en su tarjeta inteligente del Va y Ven.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!