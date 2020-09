Va SAT por exfuncionarios y más evasores en Yucatán

A 100 días de que revelaron primer paquete el SAT va por las empresas y presuntos grupos factureros que no presentaron pruebas. El procurador no duda que para AMLO no hay intocables en el combate a la corrupción y la ley se cumplirá cabalmente; indagan a evasoras de Yucatán y no descartan estén en segundo paquete.