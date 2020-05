VIDEO: financiera amenaza a abuelita de Yucatán con triplicar su adeudo

A través de las redes sociales, circula un video donde se puede ver como una abuelita de Yucatán es presionada por una empleada de una financiera para que pague su adeudo.

Según publicó el famoso comediante regional, ‘Taco de Ojo’, en plena contingencia por el coronavirus, empleada de la financiera Provident llegó hasta el predio de una abuelita yucateca para cobrar su pago semanal, sin embargo al no tener dinero para pagar, la mujer de la tercera edad dijo no negarse a pagar, sólo explicó que no tenía en ese momento dinero.

La financiera sólo ofreció reducir al 50% el pago semanal debido a la contingencia.

En un tono, un tanto prepotente, la empleada de la financiera advirtió a la mujer que sino pagaría su adeudo se multiplicaría hasta el grado de quintuplicarse.

Por las amenazas que sufrió la abuelita, ‘Taco de Ojo’ pidió a través de las redes sociales al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, un castigo para estas financieras que presuntamente se la pasan extorsionando a una mujer humilde, de la tercera edad.

Video 'Taco de Ojo'

‘Señor gobernador, así como se clausuró Burger King, se metió a la cárcel a ‘Tornado’, etc… por un video, esta financiera no puede ser castigada?’, manifesto.

Video de financiera cobrando en Yucatán

En el video se puede ver en todo momento a la empleada de la financiera de pie junto a la albarrada de un humilde vivienda de Yucatán, mientras la abuela explica que no tiene dinero para comer y mucho menos para pagar, por lo que tramitó un convenio.

La empleada de la financiera insistía en cobrar 100 pesos y amenazaba con quintuplicar la deuda.

La empleada de la financiera dijo que el único convenio que le podían dar es el 50% de su pago a la semana, el cual corresponde a $100 y si no pagaba en ese momento se le iba a considerar una ‘negativa de pago’.

Te puede interesar: Desesperada abuelita pide caridad en Mérida; no tiene el apoyo de sus hijos

La mujer de la financiera aseguró que quería conveniar con la abuelita, mientras que esta última intentaba explicarle que no se estaba negando a pagar sino que no contaba con empleo por el momento y que pagaría hasta que vuelva a tener empleo.

Pese a que los familiares de la mujer le explicaron que no tenían dinero, la empleada de la financiera sólo repetía que si no pagan es negativa de pago y el adeudo se iba a seguir acumulando.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí