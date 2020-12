VIDEO: Policías de Mérida le pisan la cabeza a joven acusado falsamente de robo

A través de un vídeo que circula en redes sociales, un mujer denunció un caso más de abuso policial por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en contra de un joven inocente, según ella.

Sobre los hechos, al parecer ocurrieron ayer lunes en la colonia Nora Quintana, al poniente de Mérida, cuando una mujer, identificada como Angeles GS, grabó en vídeo el momento del brutal abuso policial.

Aunque varias mujeres trataron de impedir que el hombre se detenido, policías se lo llevaron.

En el vídeo se aprecia como una mujer graba el momento en que el joven detenido grita: "Nunca se le pisa la cabeza a un civil", mientras los policías de la SSP Yucatán lo someten acusándolo de robo.

Angeles GS se acerca y le dice a los policías que lo están lastimando mientras graba con su celular, y ellos responden que estuvo robando a unas cuadras, mientras el joven alega que no ha hecho nada.

"Me está pisando la cabeza oficial, está abusando", se le escucha decir al joven, al tiempo que intenta demostrar su inocencia: "No tengo nada, ni siquiera tengo alcohol, no tengo nada, no he hecho nada".

Según la mujer que grabó el vídeo, el detenido se llama Roberto Aaron Dzib, y según su publicación en Facebook, el joven sólo fue a entregar por la zona unos productos de Betterware que vende su esposa.

La mujer sin temor alguno, le pregunta al joven si tenía cartera y celular, para lo que el detenido responde que sí y al momento de intentar dárselo a la mujer, los policías tratan de impedir que de sus cosas.

Investigarán a policías acusados de abuso

El detenido le dice a la mujer que le pisaron la cabeza y ella responde que sí, que ella lo vio todo, mientras otras mujeres le dicen a los oficiales que el detenido sólo caminaba sin haber hecho algo.

La SSP Yucatán investigará a los policías acusados de abuso policial, según un comunicado.

Finalmente, el hombre fue detenido, pero horas después la SSP Yucatán emitió un comunicado indicando que aplicarán medidas correctivas e inició una investigación por el presunto abuso policial.

Los policías denunciados fueron puestos a disposición de la Unidad de Asuntos Internos por su actuación en la detención de un sujeto en la Nora Quintana, el cual fue grabado en redes sociales.

