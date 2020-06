VIDEO: Policías de Kanasín golpean a una mujer que no se dejó extorsionar

Una mujer denunció públicamente que policías de Kanasín la golpearon luego de que no se dejó extorsionar, situación que ha causado el enojo de la población, ya que nadie detiene los abusos policíacos en ese municipio.

Según la víctima, de nombre Maricarmen P.X., los hechos ocurrieron ayer domingo por la tarde en un expendio de cerveza, ubicado en la colonia Encinos II de Kanasín, cuando los policías llegaron a “inspeccionar” el lugar.

Maricarmen mencionó que acudió al expendio de cerveza, ya que trabaja en ese lugar y sus jefes le habían pedido que vaya para realizar labores de limpieza y desinfección, ya que hoy lunes comenzarían a vender alcohol.

Sin embargo, a los pocos minutos de haber abierto, dos agentes de la Policía Municipal de Kanasín llegaron al expendio de cerveza para “inspeccionar” el lugar, pero no pudieron encontrar nada ilícito en el negocio.

“Como no encontraron nada ilícito y no les quise dar dinero cuando me lo pidieron, me metieron a la bodega para golpearme hasta cansarse”.