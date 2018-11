VIDEO: Policía por poco mata a un repartidor de periódicos de Mérida

Policía por poco mata a un repartidor de periódicos de Mérida.

En redes sociales de Mérida está circulando una denuncia ciudadana en contra de un agente de la Policía Municipal de Kanasín, por un supuesto caso de abuso policial, pues por poco mata a un hombre para poder llevárselo detenido, cuando sólo debía infraccionarlo.

A través de un video, que dura menos de dos minutos, se puede observar que un hombre, al parecer repartidor de un periódico de Mérida, está grabando al oficial luego de que fue detenido por circular en sentido contrario, algo que el trabajador niega rotundamente.

En la grabación se le escucha decir al uniformado que puede grabar, pero que admita que circulaba en sentido contrario y que diga que tampoco traía la tarjeta de circulación de su motocicleta, pero el repartidor niega lo primero y confirma lo segundo.

En el intercambio de palabras, el oficial le dice que por la forma en la que se está portado podría ser detenido, pero el hombre da a entender que no está haciendo nada, y es en ese momento cuando el oficial le pide que se pegue a la patrulla, para lo cual se niega el repartidor de Mérida.

El hombre le dice al uniformado que no lo puede tocar, y el oficial responde: “¿Cómo que no te puedo tocar?”, para proceder a someterlo, no sin antes decirle que tiene aliento alcohólico, algo que también niega el repartidor de periódicos de Mérida.

Enseguida, se puede observar en la grabación cómo el hombre logra grabar el momento donde el oficial lo empieza a ahorcar. Al ver esta situación, el repartidor de periódicos pide ayuda a un tal Marco, al parecer un vendedor ambulante, quien le dice al agente: “Hay lo estás dejando morado, lo estás matando”.

Sin embargo, el uniformado, con ayuda de un compañero, no cede hasta que logran esposarlo para llevárselo detenido. Ante esta publicación, usuarios de las redes sociales de Kanasín alegaron que ésta no es la primera vez que se enteran que el oficial se comparta prepotente.