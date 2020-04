Uso de cubrebocas en Yucatán ahora será obligatorio tras Fase 3 del COVID-19

covid cubrebocas Yucatan

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, anunció que ante la llegada de la Fase 3 de la pandemia del coronavirus COVID-19 en México, las medidas deben ser más estrictas, por lo que el uso de cubrebocas ahora será obligatorio a partir de este viernes 24 de abril.

A través de un video, publicado en las redes sociales, el mandatario estatal indicó que esta medida es necesaria para evitar la propagación del virus.

"Para enfrentar esta nueva etapa de la pandemia y contando siempre con el apoyo de nuestro expertos en salud pública, quiero anunciarles que el uso de cubrebocas será obligatorio a partir de este viernes 24 de abril, como una medida necesaria para ayudar a detener la cadena de contagios", dijo.

El mandatario estatal señaló que quienes infrinjan dicha medida, serán acreedores de distintas sanciones, plasmadas ya ante la ley.

"El uso de cubrebocas será obligatoria, pues está comprobado que reduce de manera importante el potencial de contagio", mencionó.

Recalcó que quienes no utilicen cubrebocas, no podrán subir al transporte público y tampoco acceder a los servicios esenciales. Y éstos últimos, si no acatan dichas disposiciones, serán clausurados.

Reducirán movilidad en Yucatán

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, en su mensaje indicó que ante esta nueva Fase 3 y para disminuir el potencial de contagios por movilidad innecesaria, a partir innecesaria, a partir del viernes 24 de abril sólo se permitirá un máximo de 1 persona por cada vehículo de uso particular, excepto si se trata de traslado de personas que necesiten recibir atención médico. Además, ésta tendrá que estar en el asiento trasero.

En cuanto a los taxis y servicios tipo Uber, sólo se les estará permitido llevar una pasajero; en caso de ser necesario, sólo trasladar a dos en caso de necesitar recibir los servicios de salud.

"Para el debido cumplimiento de estas nuevas disposiciones, se implementarán operativos y retenes especiales en todo el estado con el apoyo de personal de distintas dependencias del Gobierno Estatal", comentó.

Para reducir la movilidad, se cerrarán calles y avenidas no esenciales, por lo que hizo un llamado:

"Aprovecho para hacer un atento llamado a las autoridades municipales para que les brinden su más amplia colaboración y cooperación necesarias".

Para finalizar, el mandatario estatal indicó que es muy importante la colaboración de toda la población para evitar una cadena de contagios del COVID-19.