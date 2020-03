Urna electrónica elimina el PREP y ahorrará 20 mdp

La incorporación de las urnas electrónicas en los procesos electorales de Hidalgo y Coahuila, el próximo 7 de junio, será una prueba piloto que nos permitirá conocer en un tiempo récord los resultados de la jornada entre otros beneficios, ya que representará un ahorro de aproximadamente 20 millones de pesos. En entrevista exclusiva con el Diario La Verdad, el vocal ejecutivo de la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Yucatán, Fernando Balmez Pérez, destacó que entre los beneficios estará la eliminación del uso de papel y de todos los insumos que el Instituto debe adquirir para llevar a cabo la votación cómo se hace tradicionalmente con la impresión de las boletas.

¿Hay alguna idea de cuánto representará este ahorro?

Es una cantidad aproximada a los 20 millones de pesos, ya que se compra un papel especial en Chihuahua, que cuenta con candados de seguridad, es similar al que se utiliza como papel moneda, por eso es infalsificable la boleta electoral. A esto hay que sumar la compra de mamparas y todos los materiales que tienen que ver con el proceso electoral, pero fundamentalmente destacamos la seguridad que vamos a tener el día de la jornada electoral, porque vamos a eliminar el Prep, ya no va a vamos a tener el conteo rápido, este tipo de ejercicio que además es muy costoso también será eliminado, aunque debemos ir contra de la desconfianza que existe sobre este instrumento, pero haremos un análisis de los resultados que tendremos en esta elección.

¿La urna electrónica marcará una nueva era en los procesos electorales?

El Instituto está apostando a que se haga un ejercicio en el próximo proceso electoral en todas las entidades, es decir que haya urnas electrónicas para la jornada electoral de 2021 y de ahí se puedan derivar algunas modificaciones a la ley que permitan el ejercicio desde el voto electrónico.

¿En el caso de Coahuila e Hidalgo de cuánta población hablamos?

Urna electrónica amigable con el medio ambiente

No tengo el dato en este momento, pero lo que se busca es el funcionamiento de la urna electrónica, no tanto el impacto por número de votantes, sino el resultado sobre el proceso para llegar al costo beneficio y esto será analizado: costo, tiempo, esfuerzo y todo lo que se tenga que checar. Fundamentalmente son los resultados porque se darán al momento al concluir el cierre de casillas. Bastará con apretar un botón y nos arrojará el resultado total.

¿En qué otros países se utiliza la urna electrónica?

En Latinoamérica en Brasil y en chile y en otros países europeos.

¿Cuántos nuevos partidos políticos habrá en México?

Acabamos de concluir el proceso de registro de solicitudes de las organizaciones que aspiran a ser nuevos partidos políticos. En principio había más de 80, de las cuales quedaron 20 organizaciones compitiendo y finalmente sólo calificaron 7 que son: Partido Encuentro Social; México, Partido Político Nacional, Redes Sociales Progresistas, México Libre, Fuerza Social por México, Alternativa PPN y Súmate.

¿Ya están autorizadas?

Ahora estas organizaciones tendrán que pasar un proceso de fiscalización de cuatro puntos: Uno, la doble afiliación. Es muy probable que en algunos partidos los ciudadanos se hayan inscrito en uno o varios grupos y esos ciudadanos quedarán registrados en el último partido político que lo haya registrado. Es decir que a los anteriores se les elimina el registro de este ciudadano.

En segundo lugar están las inconsistencias que puedan realizarse por razones distintas al registro, porque no hayan sido hechas adecuadamente.

En tercer lugar los actos prohibidos. Un asunto que se dio en algunas asambleas es el caso de que hay rifas con ciertas promesas de materiales o de dinero y esto implica que sea motivo de cancelación esa asamblea. Esta circunstancia está registrada en las actas y con base en eso el Instituto puede eliminarlas.

El cuarto aspecto y el más importante es la fiscalización. Aunque no hay un tope de recursos, se investigará la procedencia de los mismos, ya que el INE puede revisar sus ingresos y egresos. Deben ser recursos válidos y legítimos, que no tengan fuentes oscuras para evitar el lavado de dinero a través de los partidos políticos. Este es el objetivo fundamental, evitar la injerencia de entes distintos, es decir fuentes que busquen otro objetivo al tener la representación política.

A finales de marzo el secretario ejecutivo presentará un informe de estas circunstancias. En abril se notificará a las organizaciones y tendrán cinco días en mayo para presentar sus observaciones.

¿En qué fecha se sabrá cuántos nuevos partidos políticos habrá en el país?

El 1 de julio el INE aprobará a los nuevos partidos políticos

A partir de ese momento tendrán la posibilidad de recibir recursos públicos y tendrán todas las prerrogativas para participar en el proceso electoral que iniciará el primero de septiembre.

¿Cuánto recibirá cada partido político?

Esta vez será equitativo. por dar un ejemplo si la bolsa fuera de 10 millones de pesos y hay cinco partidos le tocaría a cada uno 2 millones con la finalidad de que tengan la misma cantidad de recursos públicos para iniciar sus campañas.

¿En caso de ser aprobados los 7 nuevos aspirantes, cuántos partidos habrá en México?

Tendríamos 14. En este momento hay 7 pero el Panal perdió su registro. Sin embargo en Yucatán quedó como partido político local y hay una organización que está en posibilidades de obtener su registro como partido político y posiblemente en el órgano local y federal podría obtener su registro, entonces tendríamos 16 representante partidos políticos es decir 14 federales y 2 locales.

¿Tener 16 representantes políticos abona a la democracia?

Es importante que la representación de las minorías se dé en el Congreso. Sin embargo algunos quizá no podrán mantener sus registros, pero la fórmula es fácil, si no queremos que hay más partidos simplemente no votamos